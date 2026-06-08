Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región

Pese a que estamos en el mes de junio, llega una semana cargada de acontecimientos deportivos. ElPozo Murcia se juega la clasificación para la final de la liga de fútbol sala y tiene dos oportunidades: la primera el miércoles en Palma de Mallorca, y la segunda, el sábado de nuevo en Murcia en caso de no lograr la victoria. Además, en fútbol, comienza el Mundial en Estados Unidos, la selección española femenina disputa este martes otro partido de clasificación en Islandia y el Real Murcia Imperial juega la ida del ascenso a Segunda RFEF el domingo en casa.

Martes, 9 de junio

FÚTBOL: Amistoso

Perú-España (La 1) 4:00

Clasificación Mundial femenino

Islandia-España (La2) 21:00

Ascenso a Primera División

Almería-Castellón (LaLigaTV/DAZN) 21:00

FÚTBOL SALA: Semifinales (2º partido)

Movistar Inter-Barça (Teledeporte) 21:00

BALONCESTO: Semifinales (1º partido)

Barça-Tenerife (DAZN/Movistar) 20:00

Final de la NBA

New York-San Antonio (Amazon) 2:30

Miércoles, 10 de junio

FÚTBOL SALA: Semifinales (2º partido)

Palma-ElPozo Murcia (LaLiga+) 20:00

La victoria de ElPozo Murcia en el primer partido frente a Palma, en imágenes / Juan Carlos Caval

FÚTBOL: Ascenso a Primera División

Málaga-Las Palmas (LaLigaTV/DAZN) 21:00

BALONCESTO: Semifinales (1º partido)

Valencia-Joventut (DAZN/Movistar) 20:00

Jueves, 11 de junio

FÚTBOL: Mundial

México-Sudáfrica (La 1/DAZN) 21:00

BALONCESTO: Semifinales (2º partido)

Barça-Tenerife (DAZN/Movistar) 20:00

Final de la NBA

New York-San Antonio (Amazon) 2:30

Viernes, 12 de junio

FÚTBOL: Mundial

Corea del Sur-Chequia (DAZN) 4:00

Canadá-Bosnia (La 1/DAZN) 21:00

BALONCESTO: Semifinales (2º partido)

Valencia-Joventut (DAZN/Movistar) 20:00

Sábado, 13 de junio

FÚTBOL: Mundial

Estados Unidos-Paraguay (DAZN) 3:00

Catar-Suiza (DAZN) 21:00

Ascenso a Segunda División

Ponferradina-Celta Fortuna (Movistar) 18:30

Zamora-Sabadell (Movistar) 21:00

BALONCESTO: Semifinales (3º partido)

Tenerife-Barça (DAZN/Movistar) 20:00

FÚTBOL SALA: Semifinales (3º)

ElPozo Murcia-Palma (LaLiga+) 19:00

Primera División femenina

STV Roldán-Melilla (RFEF.es) 10:45

Segunda División masculina

Wanapix Zaragoza-Zambú Pinatar (RFEF.es) 20:00

Domingo, 14 de junio

FÚTBOL: Mundial

Brasil-Marruecos (La 1/DAZN) 0:00

Haití-Escocia (DAZN) 3:00

Australia-Turquía (DAZN) 6:00

Alemania-Curazao (La 1/DAZN) 19:00

Holanda-Japón (DAZN) 22:00

Ascenso a Primera División

Ida de la final (LaLigaTV/DAZN) 21:00

Ascenso a Segunda RFEF

Real Murcia Imperial-CD Pamplona 11:00

Las mejores imágenes del partido entre el Real Murcia Imperial y el Olímpico de Totana / Juan Carlos Caval

BALONCESTO: Semifinales (2º partido)

Joventut-Valencia (DAZN/Movistar) 20:00

FÓRMULA 1: GP Cataluña

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Carrera (DAZN) 15:00