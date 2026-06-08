Polideportivo
Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región
Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia
Pese a que estamos en el mes de junio, llega una semana cargada de acontecimientos deportivos. ElPozo Murcia se juega la clasificación para la final de la liga de fútbol sala y tiene dos oportunidades: la primera el miércoles en Palma de Mallorca, y la segunda, el sábado de nuevo en Murcia en caso de no lograr la victoria. Además, en fútbol, comienza el Mundial en Estados Unidos, la selección española femenina disputa este martes otro partido de clasificación en Islandia y el Real Murcia Imperial juega la ida del ascenso a Segunda RFEF el domingo en casa.
Martes, 9 de junio
FÚTBOL: Amistoso
Perú-España (La 1) 4:00
Clasificación Mundial femenino
Islandia-España (La2) 21:00
Ascenso a Primera División
Almería-Castellón (LaLigaTV/DAZN) 21:00
FÚTBOL SALA: Semifinales (2º partido)
Movistar Inter-Barça (Teledeporte) 21:00
BALONCESTO: Semifinales (1º partido)
Barça-Tenerife (DAZN/Movistar) 20:00
Final de la NBA
New York-San Antonio (Amazon) 2:30
Miércoles, 10 de junio
FÚTBOL SALA: Semifinales (2º partido)
Palma-ElPozo Murcia (LaLiga+) 20:00
FÚTBOL: Ascenso a Primera División
Málaga-Las Palmas (LaLigaTV/DAZN) 21:00
BALONCESTO: Semifinales (1º partido)
Valencia-Joventut (DAZN/Movistar) 20:00
Jueves, 11 de junio
FÚTBOL: Mundial
México-Sudáfrica (La 1/DAZN) 21:00
BALONCESTO: Semifinales (2º partido)
Barça-Tenerife (DAZN/Movistar) 20:00
Final de la NBA
New York-San Antonio (Amazon) 2:30
Viernes, 12 de junio
FÚTBOL: Mundial
Corea del Sur-Chequia (DAZN) 4:00
Canadá-Bosnia (La 1/DAZN) 21:00
BALONCESTO: Semifinales (2º partido)
Valencia-Joventut (DAZN/Movistar) 20:00
Sábado, 13 de junio
FÚTBOL: Mundial
Estados Unidos-Paraguay (DAZN) 3:00
Catar-Suiza (DAZN) 21:00
Ascenso a Segunda División
Ponferradina-Celta Fortuna (Movistar) 18:30
Zamora-Sabadell (Movistar) 21:00
BALONCESTO: Semifinales (3º partido)
Tenerife-Barça (DAZN/Movistar) 20:00
FÚTBOL SALA: Semifinales (3º)
ElPozo Murcia-Palma (LaLiga+) 19:00
Primera División femenina
STV Roldán-Melilla (RFEF.es) 10:45
Segunda División masculina
Wanapix Zaragoza-Zambú Pinatar (RFEF.es) 20:00
Domingo, 14 de junio
FÚTBOL: Mundial
Brasil-Marruecos (La 1/DAZN) 0:00
Haití-Escocia (DAZN) 3:00
Australia-Turquía (DAZN) 6:00
Alemania-Curazao (La 1/DAZN) 19:00
Holanda-Japón (DAZN) 22:00
Ascenso a Primera División
Ida de la final (LaLigaTV/DAZN) 21:00
Ascenso a Segunda RFEF
Real Murcia Imperial-CD Pamplona 11:00
BALONCESTO: Semifinales (2º partido)
Joventut-Valencia (DAZN/Movistar) 20:00
FÓRMULA 1: GP Cataluña
Carrera (DAZN) 15:00
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