Fútbol Sala
El Zambú Pinatar, a dar el paso definitivo para estar en la final
El equipo de San Pedro se juega en Málaga meterse en la última eliminatoria por el ascenso
El Zambú CFS Pinatar Cerramientos Abatibles afronta hoy (17:00 horas) una cita clave en su camino hacia la Primera División de fútbol sala. El conjunto pinatarense visita al Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda en el segundo encuentro de las semifinales del play off de ascenso. Los de San Pedro del Pinatar llegan al compromiso con ventaja en la eliminatoria después de imponerse por 6-5 en el primer partido disputado en el Pabellón Príncipe de Asturias.
Con una victoria en Málaga, el Zambú CFS Pinatar lograría la clasificación para la final del play off de ascenso, quedándose a un paso de alcanzar la máxima categoría del fútbol sala nacional. Por su parte, el Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda intentará igualar la eliminatoria, en esta serie al mejor de tres partidos, y forzar el tercer y definitivo encuentro. En caso de triunfo del conjunto andaluz, la serie regresaría a San Pedro del Pinatar para la disputa del tercer partido, previsto para el 9 de junio a las 20:00 horas.
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