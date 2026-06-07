El Zambú Pinatar se carga al Málaga y se mete en la final por el ascenso

El sueño de la Primera División del fútbol sala nacional está a solo un paso de convertirse en una idílica realidad para el Zambú Pinatar. El conjunto dirigido por Dani Martínez completó la machada y certificó su clasificación para la gran final del play off de ascenso tras asaltar tierras andaluzas y derrotar por un inapelable 1-3 al Málaga Ciudad Redonda. Tras haber amarrado el primer choque de la eliminatoria en casa, el cuadro costero firmó un segundo envite idílico, tirando de pizarra en la primera mitad y de un descomunal oficio defensivo en la segunda.

El partido se puso de cara muy temprano gracias a la fortuna y a la estrategia. En el minuto 7, una acción ensayada de los pinatarenses descolocó por completo a la zaga local; con tan mala suerte para los malagueños que Rafa López terminó introduciendo el balón en su propia portería. El 0-1 hacía justicia al gran arranque del Zambú, pero lo mejor estaba por llegar. En el minuto 11, la pizarra de Dani Martínez volvió a funcionar a la perfección: otra jugada de estrategia magistral permitió a Cobarro enganchar un latigazo inapelable que se coló directamente por la escuadra visitante.

El Málaga, contra las cuerdas, arriesgó de inmediato con el portero-jugador para intentar recortar distancias antes del intermedio. Sin embargo, lo que se encontró fue el tercer zarpazo costero. De nuevo Cobarro, letal en la lectura del juego, aprovechó la coyuntura para firmar el 0-3 y marcharse a vestuarios con pie y medio en la final.

Tras la reanudación, el guion cambió por completo. El Málaga quemó todas sus naves y lo intentó con más corazón que cabeza, pero se topó con un Zambú Pinatar imperial en la faceta defensiva. Los de Dani Martínez administraron los minutos con una madurez insultante, concediendo apenas un único tanto al conjunto andaluz que solo sirvió para maquillar el 1-3 definitivo, obra de Rafa López.

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La final, ante Wanapix Zaragoza

El último obstáculo hacia la gloria será el Wanapix Zaragoza, un rival temible que ya doblegó a los pinatarenses en los dos partidos de la Liga Regular. La final se disputará, de nuevo, al mejor de tres partidos. El cuadro aragonés tiene ventaja de campo, pero el cuadro costero ya ha demostrado que eso no es relevante para su forma de jugar. Si el Zambú consigue vencer en dos de ellos, obrará el milagro definitivo para el deporte regional: acompañar a ElPozo Murcia y al Jimbee Cartagena en la máxima categoría del fútbol sala español.