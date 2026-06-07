Talaverón, segundo fichaje del Lorca Deportiva

Era cuestión de horas, tal y como avanzó La Opinión el pasado veintinueve de mayo. El Lorca Deportiva ha hecho oficial el fichaje de Diego Fernández Talaverón. Nacido en Almería hace veinticuatro años, se ha formado en las canteras del Sevilla y Granada. Llegó a jugar en el Recreativo de Granada. Ha pasado por el Elche Ilicitano y el Sanluqueño. La última temporada y media ha militado en el Linares. La pasada campaña hizo siete goles con el club de Linarejos. Juega de delantero.

Talaverón es el segundo fichaje del club lorquino después de Chus Ruiz. Ya son ocho los jugadores que conforman la primera plantilla del Lorca Deportiva.

Continúan las negociaciones para que el meta Fran Arbol y Adri Heredia, quienes estuvieron cedidos por el Granada, lo vuelvan a hacer la próxima campaña. También sigue el tira y afloja con el capitán Sergi Monteverde y el centrocampista Dani García. Por su parte, Jaime Escobar, que tiene contrato en vigor, no ha sido confirmado debido al interés de otros equipos.

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En cuanto a la campaña de abonados, sigue el éxito de la oferta de junio que ha lanzado la entidad lorquina. Hasta el treinta de este mes, el abono costará cincuenta euros. Ya son casi medio centenar de aficionados los que han retirado el carnet en la sede del Paso Morado y en la tienda oficial del Lorca Deportiva.