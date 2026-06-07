Fútbol Sala
El STV Roldán quiere repetir la gesta de hace un año
El equipo pachequero, con la reaparición de Mayte Mateo, inicia en Melilla las semifinales
El STV Roldán inicia esta mañana en Melilla (12:00 horas) las semifinales por el título de liga de la Primera División Iberdrola. Las pachequeras visitan al gran favorito para el título -ya ha ganado esta temporada la Supercopa y la Copa de la Reina- en una eliminatoria a tres partidos que ya se dio el año pasado, donde dieron la campanada, una historia que será difícil de repetir pero que van a intentar. Para este primer capítulo, el entrenador, Kilian Belmonte, cuenta con la vuelta de Mayte Mateo tras su lesión, y continúa sin poder contar con Carmen que sigue con su proceso de recuperación.
El segundo partido será el sábado 13 de junio, a las 10:45 horas, en el Gabriel Pérez. En caso de ser necesario el tercer encuentro, se disputará el martes 16 de junio en Melilla. Las roldanenses fueron cuartas en liga, pero cerraron la liga regular con una mala dinámica de tres derrotas seguidas.
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