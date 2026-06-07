Gimnasia
Simone Biles revela que estar "a un paso de la muerte fue una experiencia aterradora"
"He pasado la semana en la cama descansando; lo explicaré más adelante", comenta la gimnasta
EFE
La gimnasta estadounidense Simone Biles, ganadora de siete medallas de oro olímpicas, reveló que había sido ingresada recientemente, sin especificar el motivo, y aseguró que estar "a un paso de la muerte fue una experiencia aterradora".
Biles, de 29 años, compartió una imagen en la red social de Instagram en la que aparece una de sus muñecas con varias pulseras de hospital, junto a un mensaje hablando de su estado de salud.
"No soy de las que comparten este tipo de cosas porque la privacidad tiene un gran valor en el mundo actual, pero estar a un paso de la muerte no estaba en mi lista de cosas que hacer a principios de semana. Fue una experiencia aterradora, si no la más aterradora de mi vida", dijo Biles, sin especificar el motivo de su ingreso.
"He pasado la semana en la cama descansando. Lo explicaré más adelante", comentó la gimnasta estadounidense, poseedora de siete títulos olímpicos y 23 títulos mundiales desde el inicio de su carrera.
- Detenido en Murcia un ginecólogo de la Arrixaca por agredir sexualmente a una paciente
- Detienen a una pareja británica por el intento de asesinato de un joven en San Javier: le descerrajaron cuatro tiros por la espalda en un ajuste de cuentas
- El ginecólogo de Murcia acusado de agredir sexualmente a una mujer sigue trabajando en la Arrixaca: la víctima es cambiada de zona del hospital para que no se vean
- Alarma por otros dos incendios en Los Garres, uno en la zona ya quemada y el otro en un terreno agrícola muy cercano
- Agua Bar, Equilibrio, La Calle… la noche perdida de Cartagena que muchos todavía no han olvidado
- Dos ancianos mueren en un accidente de tráfico en Fuente Álamo tras volcar con el coche
- Así se prepara el Segura para la próxima gran riada: corredores verdes, parques inundables y nuevos cauces
- El Real Murcia tiene una deuda con Hacienda de 785.000 euros a pagar antes del 22 de junio