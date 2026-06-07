FÚTBOL
Riquelme: "Pase lo que pase hoy ha ganado el Real Madrid"
El candidato insistió al cierre de las urnas que "hemos dado voz a una parte del madridismo que estaba dormido".
Enrique Riquelme, que ha estado muy activo ante los medios de comunicación durante toda la campaña, quiso pronunciarse al cierre de las urnas, pasadas las ocho de la tarde de este domingo. El candidato declaró que "hoy es un día muy especial en los últimos 20 años. Quiero agradecer a todos los socios que han acudido a votar pese a las dificultades. Pase lo que pase, hoy ha ganado el Real Madrid y nuestra candidatura también, independientemente del resultado. Vamos a ver qué pasa en las siguientes horas en el sondeo. Estaremos muy pendientes. Se ha dado voz a una parte que estaba dormida del madridismo y que no tenía hacia dónde ir o dónde reflexionar o decir lo que le parecía. Independientemente de lo que pase, aquí vamos a seguir".
Suscríbete para seguir leyendo
- Detenido en Murcia un ginecólogo de la Arrixaca por agredir sexualmente a una paciente
- Detienen a una pareja británica por el intento de asesinato de un joven en San Javier: le descerrajaron cuatro tiros por la espalda en un ajuste de cuentas
- El ginecólogo de Murcia acusado de agredir sexualmente a una mujer sigue trabajando en la Arrixaca: la víctima es cambiada de zona del hospital para que no se vean
- Alarma por otros dos incendios en Los Garres, uno en la zona ya quemada y el otro en un terreno agrícola muy cercano
- Agua Bar, Equilibrio, La Calle… la noche perdida de Cartagena que muchos todavía no han olvidado
- Dos ancianos mueren en un accidente de tráfico en Fuente Álamo tras volcar con el coche
- Así se prepara el Segura para la próxima gran riada: corredores verdes, parques inundables y nuevos cauces
- El Real Murcia tiene una deuda con Hacienda de 785.000 euros a pagar antes del 22 de junio