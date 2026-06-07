Real Murcia Imperial y Olímpico buscan el billete a la final nacional

El escenario no puede ser más exigente ni más atractivo. Esta mañana, a las 11:00, la Nueva Condomina abre sus puertas para albergar el partido de vuelta de la final regional del play off de ascenso entre el Real Murcia Imperial y el Olímpico de Totana. El ganador de la eliminatoria se medirá al representante de Navarra con el ascenso a Segunda Federación como premio. Ascender a la cuarta categoría requiere de tres pasos por la vía larga, y el que salga victorioso de hoy ya habría dado dos de ellos.

El 1-1 cosechado en el Juan Cayuela la pasada semana deja la eliminatoria con ventaja para el cuadro murcianista. Al Imperial le vale ganar en el tiempo reglamentario, aunque en caso de igualdad al final de los 90 minutos, habría que disputar una prórroga de 30 para despejar la incógnita y, tras ese tiempo extra, también el filial grana se clasificaría en caso de mantenerse la igualdad. El segundo equipo murcianista llega con todos sus efectivos disponibles, sin bajas, y con la comodidad de jugar en casa ante su afición.

El Olímpico de Totana, en cambio, afronta este decisivo envite con una baja sensible: Andresito, su delantero de referencia y principal amenaza ofensiva, no podrá estar sobre el césped después de ver la tarjeta roja en la ida. Su ausencia obligará a Paco Lorca a reconfigurar su propuesta atacante y a buscar soluciones distintas para hacer daño a una defensa rival que no da nada gratis, sobre todo tras los ‘fichajes’ de Héctor Pérez y Jorge Sánchez.

Los jugadores del Olímpico de Totana, celebrando la clasificación para la final / O.T.

Sin embargo, el Olímpico tiene un argumento de peso para creer en sus posibilidades: los antecedentes en este mismo escenario. En la liga regular, el cuadro alfarero firmó una actuación mayúscula en Nueva Condomina al vencer por 2-4, demostrando que sabe cómo hacerle daño y que no se amedrenta.

Esta mañana, un calor que puede resultar decisivo en el transcurso del choque y el objetivo de tener el ascenso más cerca como recompensa, Real Murcia Imperial y Olímpico de Totana escriben el capítulo definitivo de una temporada que merece un final a la altura. Además, se espera una gran afluencia de público desde la localidad alfarera.

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