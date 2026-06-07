El Real Murcia Imperial da el penúltimo paso hacia el ascenso

El Real Murcia Imperial firmó su pase a la gran final nacional por el ascenso a la Segunda RFEF tras derrotar por 2-1 al Olímpico de Totana. El cuadro dirigido por Larrosa supo madurar, golpear en los momentos precisos y sufrir cuando las circunstancias lo exigieron para certificar el segundo de los tres pasos necesarios para alcanzar la cuarta categoría del balompié español.

El guion del partido se empezó a escribir muy temprano, concretamente en el minuto 7. El Imperial, lejos de salir a tantear a su rival, buscó verticalidad inmediata. Un balón largo picado hacia la posición del ariete Divine se convirtió en la antesala del primer rugido de la mañana. El delantero grana, con una maestría excelsa y un recurso de alta escuela, prolongó el esférico de espuela para la incorporación de Álex Meca. El ‘Pichichi’ no perdonó: controló y, con una pierna izquierda de seda, batió la portería alfarera defendida por Peña para firmar el 1-0 en la primera aproximación real de peligro.

Las mejores imágenes del partido entre el Real Murcia Imperial y el Olímpico de Totana / Juan Carlos Caval

El zarpazo inicial no hundió al Olímpico de Totana. Los pupilos de Paco Lorca, heridos en su orgullo pero empujados por su ruidosa hinchada, dieron un paso al frente. El cuadro visitante se adueñó de la posesión y llevó la iniciativa del juego, pero se topó con un Imperial muy bien plantado en defensa. Al Olímpico le faltó esa chispa de agresividad y clarividencia en los metros finales para traducir su dominio territorial en ocasiones claras de gol. 1-0 al descanso.

La reanudación fue un calco del inicio del choque. Un balón largo a la espalda de la zaga totanera dejó a Raúl Rubira completamente solo en un mano a mano ante Peña. El guardameta visitante, en su intento desesperado por rebañar el cuero, derribó al atacante. Penalti inapelable. Desde los once metros, la responsabilidad recayó de nuevo en Álex Meca. Con la frialdad que caracteriza a los elegidos, engañó por completo a Peña para subir el 2-0 al electrónico. Un gol que suponía la diana número 23 en la cuenta particular del intratable ariete grana esta temporada.

Cualquier otro equipo se habría desmoronado ante semejante jarro de agua fría, pero este Olímpico es diferente. En el minuto 68, la insistencia visitante encontró su premio. Otra pena máxima, esta vez en el área murcianista, permitió al lorquino Keko recortar distancias con el 2-1.

Los últimos veinte minutos fueron un ejercicio de resistencia para el filial grana. El Olímpico de Totana quemó todas sus naves y lo intentó por todos los medios, colgando balones y embotellando a un Imperial que supo achicar agua con oficio hasta el pitido final.

Próxima parada: CD Pamplona

El Imperial ya conoce su último obstáculo. Se medirá al CD Pamplona, segundo clasificado del Grupo XV. La eliminatoria arrancará el próximo fin de semana en la Nueva Condomina, donde el club ya ha confirmado que los abonados grana tendrán acceso gratuito. El ascenso definitivo se decidirá en tierras navarras el fin de semana del 20 y 21 de junio. La gloria está a solo dos partidos.