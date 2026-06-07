Real Murcia: de la ilusión a la zozobra en doce meses convulsos

El periodo comprendido entre el 7 de junio de 2025 y el 7 de junio de 2026 quedará marcado en los anales del Real Murcia como el año de la gran zozobra estructural. Doce meses de agitación que se resumen en una volatilidad sin precedentes en la categoría.

Cinco entrenadores diferentes en el banquillo de la Nueva Condomina, tres máximos responsables en la parcela deportiva, dos presidentes al frente de la representación institucional, una remodelación masiva de la plantilla y un drástico cambio de realidad competitiva. El club transmutó su liturgia de pelear por el ascenso a sufrir una angustiosa lucha por la supervivencia para no despeñarse a la Segunda Federación.

Una jugada del partido entre el Real Murcia y el Betis Deportivo / Juan Carlos Caval

Se cumple exactamente un año desde que el murcianismo experimentó una de sus jornadas más paradójicas y cruentas. Aquel 7 de junio de 2025, la ciudad de Murcia amanecía desbordada por una marea de optimismo incalculable. La Nueva Condomina se preparaba para dictar sentencia en el encuentro de vuelta de las semifinales del play off de ascenso frente al Nàstic de Tarragona, tras un esperanzador empate a uno cosechado en tierras catalanas. Sin embargo, el fútbol, que a menudo se muestra contrario a la épica de los sentimientos colectivos, provocó que la fiesta se convirtiera en funeral: el doloroso 0-1 adverso sepultó de golpe las ilusiones de retornar al fútbol profesional. A partir de aquella noche trágica, el club se adentró en un laberinto de inestabilidad y malas noticias. Lo que se presuponía un año de consolidación se transformó en una montaña rusa sin frenos.

Adiós Fran Fernández, hola Etxeberria

La noche del naufragio ante el Nàstic ya era un secreto a voces que la etapa del técnico Fran Fernández había tocado a su fin. No obstante, al poseer un año más de contrato garantizado, las negociaciones para rescindir su vinculación se prolongaron de manera tediosa durante veintitrés días. No fue hasta el 30 de junio cuando el Real Murcia oficializó el acuerdo de salida del preparador almeriense.

Apenas cuatro días después de la salida de Fran Fernández, el 4 de julio, la dirección deportiva comandada por Asier Goiria presentó con honores a Joseba Etxeberria como el nuevo encargado de capitanear el proyecto de asalto a la división de plata. La apuesta por el vasco, dotado de un cartel de aparente solvencia, fue rotunda, pero los resultados no tardaron en revelar que fue un error.

Joseba Etxeberria durante un partido en la Nueva Condomina. / ISRAEL SANCHEZ

La andadura del preparador vasco se tornó en la auténtica condena de la temporada. El desplome deportivo del equipo en el primer tercio liguero forzó su destitución fulminante el 28 de octubre. Esta caída no se produjo de manera aislada: el terremoto arrastró consigo la dimisión y el fin de la era de Asier Goiria al frente de la dirección deportiva.

La transición de Colunga y el fantasma del descenso

En medio del incendio, la entidad recurrió al técnico del filial, Adrián Colunga, quien promocionó de forma interina. La notable mejoría inicial y una concatenación de buenos resultados permitieron a Colunga asentarse y ganarse la ratificación como entrenador principal durante meses. Pero la consistencia de la categoría penaliza los baches y el rendimiento volvió a decaer de forma preocupante, precipitando su destitución el 23 de febrero de 2026 tras encadenar una serie de malos resultados.

Adrián Colunga, en rueda de prensa. / Real Murcia

Apareció entonces en escena Curro Torres, el cuarto entrenador en este periplo, cuyo nombramiento se produjo bajo un prisma de crudo realismo. Lo que doce meses antes constituía un drama insoportable, la mera idea de continuar transitando por la tercera categoría del fútbol español, pasó a ser el único anhelo de salvación. El Real Murcia ya no miraba al cielo del ascenso, sino al abismo de la Segunda Federación.

Apuesta por Sánchez Breis

Con el club bajo la regencia provisional de una comisión deportiva liderada por Pedro Asensio y Camargo, quienes asumieron la gestión tras la marcha de Goiria, Felipe Moreno entendió la urgencia de elegir un nuevo director deportivo. Esta idea la había desechado meses atrás, pero entendió que la debía recuperar. Así, el 21 de abril de 2026 se anunció el fichaje de Manolo Sánchez Breis como nuevo máximo responsable de la parcela deportiva de la entidad para las próximas temporadas. Llegó con el encargo de dotar de estabilidad a un proyecto que requería una reconstrucción completa desde los cimientos.

Sánchez Breis, Sergi Guilló y Pedro León, durante la presentación del nuevo entrenador del Real Murcia. / Prensa Real Murcia

Logrado el agónico objetivo de la salvación, los movimientos en el organigrama se reactivaron con vistas al futuro. El 25 de mayo, Breis comunicó de forma oficial que Curro Torres no continuaría en el banquillo grana, designando de inmediato a Sergi Guilló como el elegido para liderar el proyecto técnico de la campaña 2026-2027. El alicantino fue presentado formalmente ante los medios el pasado 4 de junio.

Pedro León, del césped a la presidencia

El colofón de este año frenético tuvo lugar en el plano institucional el pasado 3 de junio de 2026. Tras semanas de insistentes rumores, se certificó el relevo en la cúpula del club: Pedro León colgaba definitivamente las botas para asumir la presidencia y convertirse en la máxima cara visible de la institución.

A pesar de este vuelco en los despachos, la estructura de propiedad se mantiene inalterada, permaneciendo Felipe Moreno como el responsable último y sostén económico de la entidad murcianista. No obstante, el paso de Pedro León del terreno de juego a los despachos simboliza el inicio de una nueva era.

El Real Murcia trabaja ahora para que los próximos doce meses no haya ningún cambio ni en el banquillo, ni en los despachos, un hecho poco habitual en este club.

Felipe Moreno, presidente del Real Murcia, muestra una sentencia judicial durante una rueda de prensa. / Juan Carlos Caval

El laberinto judicial y la amenaza del concurso

El verdadero partido por la supervivencia del Real Murcia no se ha jugado en el césped, sino en los tribunales, donde la estabilidad institucional se encuentra al borde del abismo. Tras el severo revés sufrido el pasado 11 de marzo de 2026, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia denegó la homologación de su segundo Plan de Reestructuración. Esto ocurrió al estimar las oposiciones del Málaga CF, Paco Casal y Mauricio García de la Vega por considerar que el plan buscaba un trato de favor para los créditos del máximo accionista, Felipe Moreno.

La viabilidad de la entidad quedó seriamente comprometida. Ante la prohibición legal de presentar un tercer plan como club en el plazo de un año, los servicios jurídicos liderados por Higinio Pérez intentaron un controvertido volantazo. Promovieron un nuevo expediente a través de apenas dos acreedores vinculados directamente a la propiedad (las sociedades del propio Moreno y Pérez). Sin embargo, esta maniobra no ha logrado frenar la ofensiva de los demandantes externos.

La situación se ha agravado de forma dramática en las últimas semanas con la decisión judicial de abrir la veda para que nuevos acreedores unan sus fuerzas. El Juzgado de lo Mercantil aceptó acumular la reclamación de impago del Real Mallorca (por valor de 320.000 euros) a la petición de concurso necesario que ya había iniciado originalmente el Málaga CF. Con una deuda global cercana a los 27 millones de euros y un diagnóstico de "insolvencia palmaria" dictaminado por la Audiencia Provincial, la maquinaria judicial no da tregua.

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Mientras tanto, si el Real Murcia no quiere tensar más la cuerda con la Hacienda Tributaria, debe pagar antes del 22 de junio su primera obligación y más cercana, 785.000 por intereses de demora entre 2014 y 2020. Ese es el primer paso para salir de una asfixia financiera que tendrá su día de la verdad el próximo 17 de noviembre de 2026 en el juzgado. En esa vista definitiva, el Real Murcia se enfrentará a su mayor desafío histórico, estando obligado a demostrar una solvencia que sus propios auditores cuestionan.