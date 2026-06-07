La Pinatarius Obstaculum Cursus, un desafío que cumple doce años

Por duodécima ocasión, San Pedro del Pinatar fue el escenario de la XII Pinatarius Obstaculum Cursus, bajo la organización de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia y la concejalía de , con salida en la Avenida Romería Virgen del Carmen y meta en el Parque del Mar Reyes de España.

La cita contaba una distancia de aproximadamente 7 kilómetros, con decenas de obstáculos tanto en carretera, campo a través, playa y superficies resbaladizas, que pondrían a prueba la habilidad de los participantes. Los corredores tomaron la salida por oleadas, arrancando primeramente la tanda élite en la primera salida y continuando cada 10 minutos con las oleadas populares.

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En la tanda élite el ganador fue Óscar Clemente, del Racers Legión Alicante, cruzando la meta en 36:28. Tras él la primera fémina, Jessica Velasco, en 38:30, completando el podio masculino Víctor Martínez, del CD Black Panzers, en 39:19, y Santiago Navarro, en 41:36. Carmen Lajara fue la subcampeona femenina, en 2h.11:54.