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La Pinatarius Obstaculum Cursus, un desafío que cumple doce años

Óscar Clemente y Jéssica Velasco se imponen en la clásica carrera de obstáculo

Todas las imágenes de la Carrera Pinatarius Obstaculum Cursus

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Todas las imágenes de la Carrera Pinatarius Obstaculum Cursus / Iván Urquízar

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La Opinión

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Por duodécima ocasión, San Pedro del Pinatar fue el escenario de la XII Pinatarius Obstaculum Cursus, bajo la organización de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia y la concejalía de , con salida en la Avenida Romería Virgen del Carmen y meta en el Parque del Mar Reyes de España.

La cita contaba una distancia de aproximadamente 7 kilómetros, con decenas de obstáculos tanto en carretera, campo a través, playa y superficies resbaladizas, que pondrían a prueba la habilidad de los participantes. Los corredores tomaron la salida por oleadas, arrancando primeramente la tanda élite en la primera salida y continuando cada 10 minutos con las oleadas populares.

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En la tanda élite el ganador fue Óscar Clemente, del Racers Legión Alicante, cruzando la meta en 36:28. Tras él la primera fémina, Jessica Velasco, en 38:30, completando el podio masculino Víctor Martínez, del CD Black Panzers, en 39:19, y Santiago Navarro, en 41:36. Carmen Lajara fue la subcampeona femenina, en 2h.11:54.

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