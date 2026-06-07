Pedro Reverte y Adrián Hernández, a un paso de renovar con el Águilas FC

Tras unos días de celebraciones por el ascenso a Primera Federación, a partir de esta semana se pone a funcionar el Águilas FC para planificar la próxima temporada en la nueva categoría. El primer capítulo que tiene sobre la mesa el aguileño y presidente del club costero, Alfonso García, es la renovación de Pedro Reverte como director deportivo, un acuerdo al que se puede llegar en las próximas horas, puesto que la predisposición y voluntariedad de ambas partes para que el lorquino vuelva a dirigir los destinos deportivos del Águilas FC es total, por lo que esta próxima semana se podría hacer oficial que Pedro Reverte va a afrontar su quinta temporada en el club blanquiazul.

El siguiente capítulo para Alfonso García es renovar a Adrián Hernández, para lo que existe entre presidente y entrenador la misma simbiosis que con Pedro Reverte, un acuerdo con el entrenador de Churra que también se podría hacer oficial esta semana.

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Una vez dados estos pasos, tocará confeccionar una plantilla para la nueva categoría, que va a ser muy exigente, para la que tiene a jugadores de la plantilla que, por sus cláusulas contractuales, tienen contrato para el próximo ejercicio, además de por un rendimiento muy alto que han ofrecido durante la temporada, como son los casos del capitán Mario Abenza, del ariete Chris Martínez y otros jugadores como Yasser, Javi Castedo, Héctor Martínez o Adri Pérez. Son con los que tendrán que comenzar a armar el equipo Pedro Reverte y Adrián Hernández si se confirman sus renovaciones.