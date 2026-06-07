Fútbol
Pedro Reverte y Adrián Hernández, a un paso de renovar con el Águilas FC
El club costero mantendrá su estructura deportiva tras el ascenso a Primera Federación
Tras unos días de celebraciones por el ascenso a Primera Federación, a partir de esta semana se pone a funcionar el Águilas FC para planificar la próxima temporada en la nueva categoría. El primer capítulo que tiene sobre la mesa el aguileño y presidente del club costero, Alfonso García, es la renovación de Pedro Reverte como director deportivo, un acuerdo al que se puede llegar en las próximas horas, puesto que la predisposición y voluntariedad de ambas partes para que el lorquino vuelva a dirigir los destinos deportivos del Águilas FC es total, por lo que esta próxima semana se podría hacer oficial que Pedro Reverte va a afrontar su quinta temporada en el club blanquiazul.
El siguiente capítulo para Alfonso García es renovar a Adrián Hernández, para lo que existe entre presidente y entrenador la misma simbiosis que con Pedro Reverte, un acuerdo con el entrenador de Churra que también se podría hacer oficial esta semana.
Una vez dados estos pasos, tocará confeccionar una plantilla para la nueva categoría, que va a ser muy exigente, para la que tiene a jugadores de la plantilla que, por sus cláusulas contractuales, tienen contrato para el próximo ejercicio, además de por un rendimiento muy alto que han ofrecido durante la temporada, como son los casos del capitán Mario Abenza, del ariete Chris Martínez y otros jugadores como Yasser, Javi Castedo, Héctor Martínez o Adri Pérez. Son con los que tendrán que comenzar a armar el equipo Pedro Reverte y Adrián Hernández si se confirman sus renovaciones.
- El Esparragal y El Puntal, las ubicaciones elegidas para el megacentro de microchips de Quantix en Murcia
- Un gran mercado medieval llega este fin de semana a un mágico pueblo de Murcia con combates, fuego y un viaje al siglo XIII
- Festivales, feria de atracciones, mercado medieval y más: estos son los planes para este fin de semana en la Región de Murcia
- Investigan el atropello a seis menores en la puerta de un local de celebraciones de cumpleaños en Cartagena
- Investigan si el pirómano de El Valle está detrás del devastador incendio de Los Garres
- Arde Bogotá anuncia una nueva gira: estos son los lugares que visitará
- Guillén echa balones fuera: "Que los trabajadores fueran a hacer de bulto a mi acto es algo que tendrá que explicar la empresa concesionaria"
- Muere un sanitario murciano en un accidente cuando practicaba barranquismo en Jaén