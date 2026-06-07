Máximo Quiles vence en Hungría con Carpe otra vez en el podio

El murciano Máximo Martínez Quiles salió hace una semana de Mugello enrabietado después de acabar duodécimo tras dos incidentes, el segundo de ellos en la última curva. Pero en el Gran Premio de Hungría se resarció con creces, siendo de los más rápidos en los entrenamientos y ganando la carrera con una cabalgada final en solitario. El piloto del Team Aspar conquistó el quinto triunfo de la temporada de ocho posibles, escapándose aún más en el liderato del Campeonato del Mundo en otra prueba de Moto3 con dos pilotos de la Región en el podio, ya que Álvaro Carpe concluyó tercero después de arrancar desde la decimoctava plaza.

A Quiles no le vale solo con ganar el Mundial este año. Quiere hacerlo con el mayor número de victorias posibles. Ya lleva cinco y por ello entró en meta con la mano derecha levantada señalando sus dedos. Después de la sanción a Adrián Fernández, el título se ha quedado en un mano a mano entre dos murcianos. La alternativa es Carpe, quien ha alcanzado esa regularidad que andaba buscando. Aún se le resiste la victoria, pero ya acumula tres podios consecutivos. El triunfo llegará, seguro, porque el de El Esparragal ya es un fijo en los podios. En esta ocasión, pese a partir desde muy atrás, acabó tercero.

Máximo Quiles, celebrando su victoria en Hungría / CF Moto Aspar

La carrera de Moto3 no tuvo un pelotón en cabeza como es habitual. En el circuito de Balaton Park, de inicio, se formaron dos dúos y un trío. En el primero se instaló Quiles a rueda de David Almansa, a quien dejó hacer en los primeros giros. Tras ellos, Salmela y Perrone. Y más atrás, Carpe, que ya en el primer paso por meta era noveno, David Muñoz y Brian Uriarte, el ganador en Italia una semana antes.

Quiles dejó a Almansa hacer, pero en la séptima vuelta decidió ponerse al frente de las operaciones. No tardó en escaparse el piloto murciano mientras que por atrás Carpe y Muñoz tiraron fuerte para alcanzar a Salmela y Perrone. Y lo consiguieron a ocho vueltas del final. Uriarte, que se había quedado un descolgado, también logró reengancharse al grupo para formar un pelotón de cinco.

A cinco vueltas del final, Quiles ya había dejado definitivamente a Almansa. Adquirió dos segundos de renta que le permitieron tener un fin de carrera plácido, sin los sobresaltos que sufrió en Mugello. La emoción se centró atrás. Carpe, que se llegó a ver quinto en la última vuelta, realizó un espectacular doble adelantamiento para situarse tercero justo antes de que David Muñoz se fuera al suelo en una fea caída y los comisarios dieran por concluida la carrera.

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Tras ocho pruebas, Quiles suma ya 170 puntos, 59 más que Carpe, que está con 111. El líder tiene ya al tercero, Marco Morelli, a 93, es decir, a casi cuatro carreras.