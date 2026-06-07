El Femenino Cartagena se queda a un suspiro del ascenso a LF2

El Femenino Cartagena se quedó a un suspiro de lograr el ascenso a Liga Femenina 2 en la fase de ascenso celebrada en la ciudad. Por solo cuatro puntos, las chicas de Juanjo Santiago no consiguieron el objetivo que se habían marcado, aunque no está descartado que el próximo curso reciban una invitación para participar en la tercera categoría del baloncesto femenino español pese a la derrota ante El Cochinillo Segoviano. La brillante actuación de Allison Joan Dewire, con 21 puntos y 11 rebotes, y de Elena Gázquez, con 14 y 9, fue insuficiente ante un rival liderado por Lorena García (19 puntos) y Sasha Leann Willams, quien capturó 13 rebotes.

El conjunto cartagenero, que llegó a la lucha por la última plaza de ascenso tras vencer al Castelldefels, tuvo un buen arranque de partido. A los siete minutos de partido adquirió seis puntos de renta en un duelo tenso que al final del primer cuarto lograron darle la vuelta las visitantes gracias a los ocho puntos de Lorena García (22-20). Aunque las segovianas siempre fueron por delante en el tanteo, ningún equipo logró distanciarse en el segundo cuarto, que concluyó con una mínima renta para las locales (33-34) después de verse abajo por cinco puntos.

Un parcial de 0-10 tras el descanso situó al Femenino Cartagena con una renta de seis puntos tras el descanso (37-43), pero entonces incrementó su nivel defensivo el Segoviano, que otra vez logró darla vuelta al tanteo para llegar al final del tercer cuarto con 48-45 en el marcador.

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La tensión dejó un inicio de último donde los errores se sucedieron en uno y otro aro. Un parcial de 0-6 puso de nuevo al conjunto local por delante (48-51), pero un triple de Lidia Pastor volvió a equilibrar el tanteo (51-51) a cinco minutos de la conclusión. Fue a 47 segundos del final, gracias a un 2 más 1 de Irene Llanos, cuando el Segoviano empezó a cimentar su triunfo (59-56) después de que Dewire lograra empatar por última vez el marcador. Un tiro libre a 17 segundos de la conclusión puso el definitivo 60-56.