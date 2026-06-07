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El Femenino Cartagena se juega hoy el ascenso a LF2 en casa

Las imágenes del Cartagena Basket femenino - Castellón

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Las imágenes del Cartagena Basket femenino - Castellón / Iván Urquízar

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Dioni García

Dioni García

El Club Baloncesto Femenino Cartagena se jugará hoy el ascenso a Liga Femenina 2 después de concluir la fase de grupos en la segunda posición. Tras ganar en la jornada inaugural al Cañadio Santander y perder en la segunda contra La Laguna Toyota, ayer se jugará seguir vivo y lo hizo con una victoria frente al Castelldefel (55-64) con 13 puntos de Claudia Hernández y 12 de Mayra Leiva. Esta mañana, en el Pabellón Central, se enfrentará a El Cochinillo Segoviano (12:00 horas) con la última plaza de ascenso en juego.

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