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Baloncesto
El Femenino Cartagena se juega hoy el ascenso a LF2 en casa
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El Club Baloncesto Femenino Cartagena se jugará hoy el ascenso a Liga Femenina 2 después de concluir la fase de grupos en la segunda posición. Tras ganar en la jornada inaugural al Cañadio Santander y perder en la segunda contra La Laguna Toyota, ayer se jugará seguir vivo y lo hizo con una victoria frente al Castelldefel (55-64) con 13 puntos de Claudia Hernández y 12 de Mayra Leiva. Esta mañana, en el Pabellón Central, se enfrentará a El Cochinillo Segoviano (12:00 horas) con la última plaza de ascenso en juego.
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