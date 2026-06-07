FC Cartagena: evitar el descenso no es tan caro

El FC Cartagena se encuentra en una encrucijada. Acumula tres nóminas sin pagar a sus jugadores y debe ponerse al corriente de pago si quiere competir el curso que viene en Primera RFEF. Desde el club se asegura que la situación está controlada, que se saldará la deuda con los futbolistas y que no existe ningún riesgo en cuanto a su viabilidad. Presentadas en AFE unas 44 denuncias entre jugadores de primer y segundo equipo, el escenario plantea las peores consecuencias si no se paga: el descenso de categoría. No obstante, puede evitarlo el Cartagena abonando las nóminas de abril y mayo.

La Asociación de Futbolistas Españoles, organismo que vela por los derechos de los jugadores de fútbol en nuestro país, ha recibido numerosas denuncias de impago de parte de actores pertenecientes al FC Cartagena. Ya sucedió lo mismo el verano pasado, cuando la plantilla que descendió deportivamente a Primera RFEF puso en conocimiento de la AFE la falta de cobro. Igual que entonces, filial y primer equipo han contactado con el organismo presidido por David Aganzo, cuñado de Alejandro Arribas, y le han hecho saber su precaria situación.

Alejandro Arribas, en la gala de la Federación de Peñas. / L.O.

El proceso de denuncia de impagos se realiza a través de una plataforma digital que la AFE pone a disposición de los jugadores con dos plazos máximos una vez terminada la temporada. El primero concluyó a finales del mes de mayo. Los futbolistas del Cartagena presentaron toda la información de aquellas cantidades adeudadas y vencidas a 31 de mayo que, en su caso, corresponde a las nóminas de abril y mayo. La Comisión Mixta, conformada por representantes de los clubes y de los futbolistas, se reúne a finales de junio para analizar esas reclamaciones.

Esta primera fecha es más importante de lo que parece. A inicios de julio, la asociación publicará la lista de aquellos clubes que adeudan cantidades una vez que estas se aprueban en la reunión. A nivel de imagen, el Cartagena quiere evitar aparecer en este listado de clubes morosos. Pero va más allá. A nivel institucional, aparecer en la lista significaría que el club no ha pagado a 30 de junio y supondría el descenso administrativo de categoría.

"El impago de las cantidades aprobadas por la Comisión Mixta en la reunión del mes de junio conllevará el descenso de categoría del club deudor", reza la circular de AFE sobre reclamación de deudas en Primera, Segunda y Tercera Federación. En ese supuesto estaría el Cartagena de no conseguir que se retiren esas denuncias mediante el pago de las nóminas atrasadas. De mantenerse las deudas, la asociación informaría a la RFEF para que aplicara las medidas recogidas en la normativa federativa vigente.

Vía alternativa

No obstante, en ese plazo no entra la nómina de junio, también adeudada por el club. Por ello, si el FC Cartagena consigue satisfacer los pagos correspondientes a las nóminas de los meses de abril y mayo, evitaría el descenso administrativo. Esa es la vía alternativa que puede tomar el cuadro albinegro para salvar la situación de forma momentánea con la menor liquidez posible.

Alejandro Arribas, en el centro, junto a Javier Hernández y a Víctor Alonso. / | IVÁN URQUIZAR

Ahora bien, ganaría tiempo la entidad portuaria, pero también tendría consecuencias si no logra pagar a tiempo -el 31 de julio- la última nómina del curso. "El impago de las cantidades aprobadas por la Comisión Mixta en la reunión del mes de julio conllevará la suspensión de los servicios federativos al club, no pudiendo, entre otras cosas, tramitar licencias de jugadores desde el inicio del primer período de tramitación de éstas de la temporada 2026-2027 hasta el pago de las cantidades aprobadas".

Estaría comprometiendo el cuadro albinegro sus derechos federativos al inicio del mercado de fichajes. Un escenario nada agradable en el aspecto deportivo y que podría repercutir en la confección de la plantilla del curso que viene. No podría inscribir jugadores en la Federación ni tampoco tramitar los nuevos contratos de aquellos futbolistas que pretende renovar.

Estaría repitiendo el Cartagena la misma situación que sufrió en enero, cuando la denuncia de José Ríos Reina fuera de su correspondiente plazo, bloqueó los derechos federativos del club. Hasta que no adelantó un pago y acordó el resto, no pudo inscribir a los jugadores fichados en el mercado invernal. Lo hizo en el último día.

Noticias relacionadas

La plantilla del FC Cartagena durante un entrenamiento este curso. / FC Cartagena

Ahora, la situación es similar, pero más peligrosa. Debe pagar para evitar el descenso, algo que también tuvo que hacer Alejandro Arribas a su llegada al club para inscribir al equipo en Primera RFEF. La anterior gestión no habría sido capaz sin su aportación. El camino más probable para el Cartagena es el de abonar dos meses, evitar bajar a Segunda RFEF, y ganar tiempo para satisfacer la nómina de junio más adelante.