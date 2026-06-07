Carreras populares
Estanislao Lorencio y Eva María Sánchez ganan la Binter Night Run Murcia
El ceheginero y la cartagenera se imponen en una prueba de 10 kilómetros con alta participación
El ceheginero Estanislao Lorencio Fernández y la cartagenera Eva María Sánchez Castro se proclamaron campeones de la Binter Night Run Murcia, prueba incluida en la Running Challenge y el mayor circuito de carreras nocturnas del país, que se celebró en una velada calurosa con unos tres mil participantes entre las dos distancias.
En los 10 kilómetros, Lorencio, con un tiempo de 32:02, encabezó un podio de lujo donde José González, con 33:52, alcanzó la segunda plaza por delante de Alejandro Córdoba, con 34:45.
El dominio de Eva María Sánchez fue total y absoluto. La atleta sub-23 se impuso con un registro de 37:19, entrando vigésimo quinta en la línea de meta. La segunda plaza fue para Cecilia Barceló Vaño, con 41:00, mientras que completó el podio Tomasa Palazón, con 41:25.
Campeones por categorías
Por categorías, los mejores fueron Concepción Gil y José González (M35), Mari Carmen Romero y Diego Cayuela (M40), Encarna González y Alejandro Córdoba (M45), Maki Ferrándiz y Felipe Durán (M50), Teresa López y Willy Gallegos (M55), Anabel Marcano y Jesús Frutos (M60), Mari Luz Botella y Manuel Paterna (M65), Miguel Cosme (M70), Cecilia Barceló y Estanislao Lorencio (senior), y Eva María Sánchez y Ramón Pablo Vicente (sub-23).
Javier Muñoz y Marina Martínez, en 5K
En los 5 kilómetros, Javier Muñoz (16:11) y Marina Martínez (18:34) fueron los campeones por delante de Olmo Velayos (16:22) y Ginés Martínez (16:22), en hombres, y de Almudena García (19:26) y Ana Fernández (20:23), en mujeres.
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