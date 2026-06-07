ElPozo Murcia se acerca a la final al ganar el primer partido ante el Palma

ElPozo Murcia venció al Palma en el primer partido de la semifinal (4-1). El conjunto murciano hizo los deberes en el Palacio de los Deportes y se hizo con la primera bola de la eliminatoria. Los de Josan González consiguieron corregir su problema de puntería del primer tiempo y terminaron goleando a los baleares. El próximo miércoles, los murcianos pueden cerrar la serie en Mallorca y hacerse con el billete para la gran final.

La victoria de ElPozo Murcia en el primer partido frente a Palma, en imágenes / Juan Carlos Caval

El objetivo de la final está a un solo paso, pero para ello, ElPozo tenía que hacer una sola cosa: ganar a Palma. Los de Josan González lograron imponerse al Jaén en una serie muy reñida, gracias al gol de Dener en el último segundo de la prórroga. Ahora tenían el reto de hacerse con el primer punto en casa frente al cuadro balear. Y lo hicieron son solvencia en un gran segundo período.

El choque comenzó muy bien para los murcianos, dejando claro que estaban jugando en su casa y que no se lo iban a poner fácil al Palma. Durante los primeros compases, Gadeia, Rafa Santos y Marcel gozaron de las primeras ocasiones de peligro, pero sin ningún éxito.

Muchas veces en el fútbol sala no gana el que mejor juega, sino el que más marca, y eso pasó al cuarto de hora de juego después de que los murcianos generaran mucho, pero sin acierto alguno. Llegó Palma Futsal en una contra y consiguió abrir la lata. Deivao le robó la cartera a los murcianos y salió lanzado hacia Edu Sousa. Con mucha calma esperó a que el luso se venciese, pudiendo regatearlo con facilidad y anotar a placer. Los de Antonio Vadillo supieron aguantar el tipo y ser efectivos en la primera que tuvieron.

La victoria de ElPozo Murcia en el primer partido frente a Palma, en imágenes / Juan Carlos Caval

Le sentó mal a los murcianos ese primer gol en contra, pero no se vinieron abajo. Como demostraron en la serie pasada, los de Josan González están enfocados en ganar y no se iban a echar para atrás en ningún momento. El problema era que la puntería no la tenían del todo fina. Tuvieron ocasiones de todos los colores, pero no fueron capaces de sacar algo de provecho de alguna. Al final les tocó irse a vestuarios con las manos vacías, sabiendo que habían generado mucho más que su rival.

Ficha técnica ElPozo Murcia: Edu Sousa, Gadeia, Marcel, Ricardinho y Rafa Santos -cinco inicial-; Ligeiro, Bebe, Ricardo Mayor, Miguel Palacio, Dener, David Álvarez y Adrián Rivera. Palma Futsal: Dennis, Piqueras, Ernesto, Machado y Fabinho -cinco inicial-; Lucao, Peña, Alisson, Maia, Deivao, Charuto y Lin. Goles: 0-1. Min.14: Deivao. 1-1. Min. 22: Gadeia. 2-1. Min. 31: Adrián Rivera. 3-1. Min. 36: Ricardinho. 4-1. Min. 39: Rafa Santos. Árbitros: Pablo Delgado y Tomás Santander. Tarjeta amarilla para Ricardo Mayor y Piqueras. Pabellón: Palacio de los Deportes de Murcia.

El tiempo de descanso, muchas veces, no es solo para recuperar energías y saltar más frescos al segundo tiempo. Otras tantas, sirve para que los entrenadores reconduzcan a los suyos y vuelvan a coger confianza. Eso le ocurrió a ElPozo Murcia durante el intermedio. Nada más reanudarse el segundo periodo, Gadeia se hizo con el balón en la frontal del área y con un zapatazo colocó las tablas en un parpadeo.

ElPozo se vino arriba después del empate. El Palacio de los Deportes no paraba de animar a los suyos, siendo un factor clave en el destacado esfuerzo de los jugadores sobre la pista. El problema volvía a ser el mismo: la falta de acierto. Nuevamente, el cuadro murciano perdonaba lo imperdonable.

La suerte para los murcianos fue que esta vez su rival no consiguió darle la vuelta al marcador, sino que fueron ellos los que lo movieron. Ligeiro, desde el córner, mandó un centro raso a la frontal para la recepción de Adrián Rivera. Pero el ala murciano, en vez de controlar y buscar alguna alternativa, decidió sacar un disparo ajustado al palo que terminó en gol.

La victoria de ElPozo Murcia en el primer partido frente a Palma, en imágenes / Juan Carlos Caval

Sin duda alguna, ElPozo Murcia ha dejado golazos en lo que lleva de play off, dejando claro que no está aquí de paso. Para sentenciar el primer duelo ante el Palma, Adrián Rivera se sacó del bolsillo una asistencia mágica para que Ricardinho anotase a placer. El ala murciano, tras controlar un balón alto, se vio rodeado por tres defensores del Palma y, con mucha clase, mandó un pase con la espuela, sorprendiendo a la zaga para que el brasileño hiciera el resto.

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Restando poco más de sesenta segundos para el final, Rafa Santos decidió sentenciar el choque anotando el cuarto y último gol. ElPozo Murcia hizo sus deberes, consiguiendo el primer punto de la serie. Los murcianos viajarán a Mallorca con la primera bola de partido a su favor. Si fallan, habrá un tercero el sábado de nuevo en el Palacio de los Deportes.