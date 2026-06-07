ElPozo Murcia abre una semifinal de alto voltaje ante el Palma

ElPozo Murcia está a una sola eliminatoria de meterse a la final. Un paso que se define en tres encuentros ante un Palma Futsal que viene de eliminar a Quesos el Hidalgo Manzanares en la tanda de penaltis. Los murcianos, con el factor campo a su favor, arrancan las semifinales esta tarde ante su público. El encuentro ante los mallorquines se podrá seguir a través de LaLiga Plus a partir de las 19:30 horas.

Tras la épica victoria en el último choque de cuartos de final ante el Jaén Paraíso Interior con un gol a dos segundos del final de la prórroga de Dener, ElPozo Murcia tiene ahora una eliminatoria a tres encuentros con el Palma. Esta serie comienza hoy en el Palacio de los Deportes. El segundo encuentro será en Son Moix, en Palma de Mallorca, el miércoles (20:00 horas), mientras que el tercero y último, en caso de ser necesario, sería el sábado 13 de junio otra vez en casa.

Los jugadores de ElPozo celebrando el pase a semifinales ante el Jaén. / Israel Sánchez

El técnico de ElPozo Murcia, Josan González, sabe que lo más importante para esta serie de partidos es el físico. En el capítulo táctico, no hay novedades con respecto a lo trabajado durante el curso. Llegar bien físicamente a todos estos duelos es la clave para conseguir el ansiado pase a la final por el título.

"Al pasar esa primera eliminatoria, estamos priorizando, sobre todo, el apartado físico. Consideramos que, a nivel técnico-táctico y de detalles, el equipo ha cumplido durante toda la temporada. Ahora tocará reajustar algunos, dependiendo del rival, pero lo importante es llegar frescos a todos los partidos", mencionó Josan González.

"Siempre que se habla de Palma te viene a la cabeza como campeón de Europa. Es un equipo muy trabajado, con un entrenador que lleva muchos años y que tiene un estilo muy definido, con muchas variantes. Es un partido muy complicado, como no podía ser de otra manera para unas semifinales de play off", comentó.

La temporada de los mallorquines no ha sido la esperada con respecto a otras ediciones. Esta vez los de Antonio Vadillo no se pudieron alzar con otro título europeo, siendo, subcampeones. En los cuartos de final de los play off acabaron sufriendo más de la cuenta. Quesos El Hidalgo Manzanares se llevó el primer duelo en Son Moix; después, los baleares lograron forzar el tercer partido, que terminaron llevándose la serie en la tanda de penaltis. Una lotería que tuvo sello murciano, ya que Piqueras, quien se formó en las bases de ElPozo Murcia, anotó el penalti decisivo.

Josan González, durante la entrevista con La Opinión / Juan Carlos Caval

Los murcianos saben que tendrá que sufrir, como ya hicieron ante el Jaén, pero tienen que volver a demostrar que en casa se hacen grandes. Josan González espera que el Palacio de los Deportes de Murcia vuelva a teñirse de rojo para empezar la serie con el primer punto a su favor. "Somos un equipo que sabe sufrir. Hemos ganado muchos partidos por la mínima y eso significa que sabemos movernos por esos terrenos. Ha habido pocos equipos que nos hayan ganado con portero-jugador y el Jaén, el otro día, fue de los pocos. Eso nos beneficia porque tenemos una identidad y, cuando llega el momento, los jugadores se agarran a eso", dijo.

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Marcel, con el balón, en el partido Palma-ElPozo de la fase regular. / Palma FS

Entrar en la final tiene un premio añadido, que es volver la Champions la próxima temporada: "El vestuario no puede mirar a otro lado, pero es evidente que la Champions está a la vuelta de la esquina. Ganando dos de los tres partidos siguientes, lo tienen, y ellos lo tienen como un objetivo deportivo. Yo, como entrenador, me tengo que centrar en los objetivos de rendimiento, en cómo puedo hacer para conseguir que el equipo pueda lograrlos. Estoy centrado en el partido y no intento mirar más allá. Los jugadores saben que están cerca de conseguir algo grande", concluyó el técnico de ElPozo Murcia.