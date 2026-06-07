La conquista del corazón

Quedaban 4:15 para el final del partido. El marcador era 68-92. En cualquier otro partido, se habría vivido una desbandada en el Palacio. Pero esta vez no fue así. Lo que hizo el público fue ponerse en pie y empezar a aplaudir. Y la misma situación se vivió a un minuto de la conclusión, con todo decidido. Ya nadie se sentó. Todos los aficionados se quedaron en pie para tributar homenaje a un equipo que ha despertado el orgullo de todos, que se despidió con una clara derrota, pero con la cabeza alta, muy alta. Porque cuando el martes los azulgranas se llevaron el primer punto de la serie, nadie creía que el sábado se iban a volver a abrir las puertas del recinto deportivo.

Cuando al fondo del banquillo, sin poder jugar, tienes al mejor base de la ACB, David DeJulius (17,7 puntos de media esta temporada), a Dylan Ennis (10,4) y a Kaiser Gates, que la pasada campaña hizo una media de 11, nadie puede reprochar nada a un equipo que, pese a todas las adversidades, ha firmado la temporada con más victorias de su historia. Porque nunca antes había alcanzado 25 en liga regular. Por todo ello, pero sobre todo por el orgullo despertado a lo largo de muchos meses de baloncesto, nadie salió con mala cara por la eliminación. Sí con pena porque se había acabado. Porque si hay un equipo que se ha ganado el respeto unánime de todo el planeta ACB esta campaña ha sido el de Sito Alonso, quien ante la ausencia de su mejor jugador, en el último capítulo lo intentó todo, como alternativas defensivas de individual a zona, jugar sin bases, sin cincos, con dos ala pívots...

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Al final, lo más complicado para un club deportivo es conquistar el corazón, y el equipo de Sito Alonso lo ha logrado con creces. Pero también ha hecho creer que es capaz de todo, independientemente del rival que esté enfrente. Por ello, en el recuerdo siempre estará el curso baloncestístico 2025-2026. Que pase el siguiente.