El Algar gana en el descuento ante Los Garres que terminan con nueve

Un gol de Hicham en el minuto noventa y nueve dio la victoria al Algar en el partido de ida de la final por el ascenso a tercera RFEF. La vuelta será el próximo fin de semana en el campo de Las Tejeras. El ganador de la eliminatoria será el ascendido, pero podrían ser los dos, si el Real Murcia Imperial es capaz de dar el salto a la segunda RFEF. El gol local llegó cuando Los Garres estaba jugando con dos jugadores menos.

Se enfrentaban dos equipos muy igualados en la liga regular, aunque Los Garres venció al Algar en los dos enfrentamientos. En la jornada tres, el resultado en el campo del Algar fue de 2-3, y en la veinte, Los Garres golearon, 4-0. Pero al final, Los Garres, solo con dos puntos más en la clasificación, terminaron cuartos, y el Algar, quinto. Impresionante el recibimiento que los aficionados algareños dispensaron al equipo de Manolo Palomeque. El campo Sánchez Luengo registró un lleno hasta la bandera.

La primera parte estuvo muy nivelada, aunque el Algar, espoleado por su público, llegó más veces y con más peligro a la meta rival. Las buenas defensas impidieron que las porterías fueran perforadas en la primera parte, por lo que se llegó al descanso sin goles. Lo más destacado fue que, cuando restaban cuatro minutos para el intermedio, el meta visitante fue expulsado por el colegiado Alejandro Flores. Tuvo que salir Dani y su equipo afrontó toda la segunda parte con un hombre menos.

Pese a todo, Los Garres dispuso de una ocasión muy clara en el minuto sesenta y dos. El meta local, Juan Eduardo, hizo un paradón al disparo de Fernández. En el tramo final, empujó más el equipo local, que por medio de Carlos Gómez dispuso de dos claras ocasiones. El final, con seis minutos de añadido, fue trepidante. En el noventa y cuatro, el colegiado señaló penalti a favor de los locales. Los Garres se quedaron con nueve, pero el meta Dani detuvo la pena máxima. Poco antes, el mazarronero estrelló un balón en el larguero visitante.

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La locura entre la afición local se desató en el minuto noventa y nueve, cuando el de casi siempre, Hicham, logró el gol del triunfo.