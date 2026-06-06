Baloncesto
Roberto Blanco seguirá en el CB Cartagena en Segunda FEB
El extremeño será el entrenador de un club que buscará el ascenso a Primera FEB
El extremeño Roberto Blanco llegó el pasado mes de marzo al CB Cartagena, entonces Caesa FC Cartagena, con el objetivo de reflotar a un equipo que caminaba a pasos agigantados hacia el descenso. El entrenador de Plasencia no logró eludir la caída a Segunda FEB de un equipo desestructurado, construido con muchas carencias el verano anterior, al que sí logró reactivar hasta la última jornada de liga. Ahora, el club que preside David Ayala, que estrena nueva imagen ya desvinculado del FC Cartagena, ha llegado a un acuerdo con Blanco para que sea el líder desde el banquillo de un proyecto que buscará retornar a la segunda categoría del baloncesto español.
Durante la mayor parte de su carrera, Blanco estuvo ligado al Cáceres Patrimonio de la Humanidad, formando parte de sus bases hasta alcanzar el primer equipo en 2019. Allí se desempeñó hasta 2024, cuando puso rumbo a Rumanía.
En el Valcea fue asistente durante más de dos años hasta que le llegó la oportunidad de volver a España para dirigir al CB Cartagena. Con el club rumano llegó a disputar la FIBA Europe Cup.
Roberto Blanco Claro, nacido en la localidad cacereña de Plasencia el 27 de febrero de 1976, tiene ahora el reto de lograr el ascenso en una categoría de la que salió hace dos campañas el CB Cartagena tras un play off final con el CB Zamora, un club que sí ha logrado asentarse en Primera FEB.
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