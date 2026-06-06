El Real Murcia tiene una deuda con Hacienda de 785.000 euros a pagar antes del 22 de junio

Solicitaba el Juzgado de lo Mercantil a la Agencia Tributaria información sobre la deuda pública del Real Murcia. Y la magistrada María Dolores de las Heras ya tiene la información pertinente por parte de la Delegación de la AEAT en Murcia. En el documento emitido al juzgado aparece un listado de una serie de cantidades pendientes de pago, todas ellas por intereses de demora no pagados en distintos procedimientos que abarcan desde 2014 a 2020. En total, el Real Murcia tendría ahora mismo una deuda de 785.735 euros con la Agencia Tributaria. De esa cantidad total, ayer viernes tendría que haber abonado 51.808 euros, mientras que el restante deberá pagarlo con fecha límite al 22 de junio.

Es verdad que Felipe Moreno, presidente del Real Murcia, ya había hablado de estas cantidades pendientes, avisando además que los intereses acumulados que reclama el fisco ascenderían a los 4 millones, pero la información que ha llegado al juzgado da mucha más transcendencia al problema.

Más leña al concurso necesario

Primero porque el Real Murcia deberá desembolsar este mismo mes casi 800.000 euros para no volver a tensar la cuerda con un estamento que ya ha tenido varias veces en el punto de mira al club grana, y segundo porque la confirmación de que la entidad murcianista no está al corriente de pago de nuevo eleva los argumentos de los acreedores que han solicitado al Mercantil el concurso necesario, considerando que la sociedad dirigida por Felipe Moreno está en insolvencia.

De hecho, si el Real Murcia no abona los 800.000 euros en el plazo establecido, esos impagos desmontarían uno de los puntos de la débil estrategia de defensa presentada por los servicios jurídicos granas en el Mercantil de cara a la vista que se celebrará el 17 de noviembre y que amenaza la continuidad de Felipe Moreno al frente de la gestión.

Ante la petición de concurso necesario por parte del Málaga y del Mallorca, Higinio Pérez, como abogado de la entidad murciana, aportaba en el pasado mes de marzo un certificado que defendía que la entidad estaba al corriente de pago con las administraciones públicas, desmintiendo así las acusaciones de insolvencia por parte de Málaga, Mallorca y otros acreedores personados en la causa.

Defensa, en riesgo

Sin embargo, aunque en julio de 2024 Felipe Moreno abonaba la totalidad de la deuda de la AEAT, en un hito histórico para el Real Murcia, los murcianistas ahora están en una nueva encrucijada con el fisco. Teniendo en cuenta la documentación aportada en el juzgado por el organismo tributario y a la que ha tenido acceso este diario, la deuda acreditada ahora mismo es de 785.735 euros, deuda que Felipe Moreno está obligado a liquidar antes del 22 de junio si no quiere que esas cantidades entren en periodo ejecutivo, lo que implicaría embargos y recargos.

No solo eso, si el Real Murcia no cumple con los pagos, tanto el Málaga como el Mallorca defendería en el juzgado que de «un incumplimiento generalizado» de los granas -con deudas exigibles en los tres meses anteriores a la petición de concurso-, confirmando así que el club grana no tiene liquidez suficiente para atender sus obligaciones más básicas. Además reforzaría la defensa que vienen manteniendo que apoyó la Audiencia Provincial hablando de «insolvencia palmaria».

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¿Trato discriminatorio?

Si finalmente Felipe Moreno se rasca el bolsillo y abona los casi 800.000 euros, el problema sería otro. Demostraría el presidente del Real Murcia que sí tiene dinero para hacer frente a cantidades pendientes, por lo que los acreedores podrían seguir defendiendo en los juzgados trato discriminatorio, alegando que mientras que se paga a la AEAT el 100%, a ellos se les quiere obligar a ir a un Plan de Reestructuración en el que, según la última propuesta, cobrarían el 49% en 10 años.