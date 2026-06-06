Playoff Liga Endesa: UCAM Murcia - Barça, en directo

En directo: UCAM Murcia - Barça (21.00 horas, DAZN)

El UCAM Murcia CB afronta el tercer y definitivo encuentro de los cuartos de final de la Liga Endesa ante el Barça con la baja de David DeJulius, quien deberá pasar por el quirófano al romperse el quinto metatarsiano durante el tercer cuarto del segundo encuentro el pasado jueves en el Palau, pero con la vuelta de Sant-Roos a la convocatoria. Todo apunta a que el alero cubano realizará el rol de base ante la ausencia del norteamericano. El ganador de este enfrentamiento se medirá a La Laguna Tenerife en semifinales tras derrotar al Real Madrid en su respectiva eliminatoria.

José Pablo Guillén

Primer cuarto

Tenía el UCAM Murcia la difícil papeleta de tener que suplir a David DeJulius, pero lo hizo con garantías desde el principio. Todos los jugadores llamados a ser importantes en el partido encontraron su hueco en los primeros minutos de un encuentro en el que los universitarios arrancaron con una defensa diferente a la del Palau. Encontraron el acierto lo de Sito Alonso con los triples de Radebaugh, Raieste y los primeros puntos de Forrest, clave en la ausencia de DeJulius, frente a un Barça liderado por Clyburn (10-10). No se arrugó el equipo azulgrana ante un Palacio entregado en este inicio, mientras que el UCAM peleaba por no intentar salirse del guion.

Y así lo hizo con las rotaciones, donde Sant-Roos volvía a tener la llave al desempeñar el rol de generador de juego desde el base y fue capaz de anotar en sus primeros ataques (17-19). No obstante, Shengelia comenzó a hacer daño en la pintura, demostrando la solidez azulgrana, y un triple de Santoransky provocó el tiempo muerto de Sito Alonso a 50 segundos para finalizar el cuarto (17-25). Aunque el UCAM no pudo dar el arreón que buscaba y cerró este cuarto con diez de distancia (17-27).

Sander Raieste, del UCAM Murcia, celebrando un triple. / ACB Photo/JM Casares

Segundo cuarto

Parecía no empezar del todo bien un segundo cuarto con el que el UCAM se acabó agarrando definitivamente al partido. Shengelia continuó castigando en la pintura, pero los universitarios lograron cambiar el chip rápidamente. Sobre todo gracias a un Devontae Cacok que fue letal cuando su equipo pudo correr más que en el anterior periodo (24-33). El Barça entró en bonus por faltas a los tres minutos, y el UCAM olió la sangre. Subió el listón en defensa y con un parcial de 10-3 se reencontró con las buenas sensaciones (34-36). Fue aquí clave la electricidad de Forrest a la hora de subir el balón, aunque el Barça logró sacar alguna falta en ataque por las revoluciones, junto a un Kelan Martin acertadísimo en ataque y fiable en defensa. Sin embargo, los azulgranas acabaron tomando aire con un triple de Laprovittola (34-41).

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No surtió efecto el tiempo muerto solicitado por Sito Alonso, al recuperar los azulgranas de nuevo su ventaja con las visitas de Vesely al tiro libre a dos minutos para el descanso (34-44), y su equipo perdió todo el fuelle. De hecho, los de Xavi Pascual continuaron haciendo mucho daño por dentro, sacando valiosos tiros libres adicionales, y Parra cerró la primera mitad convirtiendo un rebote ofensivo para casi calcar en números lo ocurrido al primer partido (36-52).