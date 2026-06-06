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Playoff Liga Endesa: UCAM Murcia - Barça, en directo

Sigue cuarto a cuarto el tercer y definitivo partido entre universitarios y azulgranas de los cuartos de final de la Liga Endesa

Jonah Radebaugh, capitán del UCAM Murcia, frente al Barça en el Palacio de los Deportes.

Jonah Radebaugh, capitán del UCAM Murcia, frente al Barça en el Palacio de los Deportes. / ACB Photo/JMCasares

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José Pablo Guillén

José Pablo Guillén

En directo: UCAM Murcia - Barça (21.00 horas, DAZN)

El UCAM Murcia CB afronta el tercer y definitivo encuentro de los cuartos de final de la Liga Endesa ante el Barça con la baja de David DeJulius, quien deberá pasar por el quirófano al romperse el quinto metatarsiano durante el tercer cuarto del segundo encuentro el pasado jueves en el Palau, pero con la vuelta de Sant-Roos a la convocatoria. Todo apunta a que el alero cubano realizará el rol de base ante la ausencia del norteamericano. El ganador de este enfrentamiento se medirá a La Laguna Tenerife en semifinales tras derrotar al Real Madrid en su respectiva eliminatoria.

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