Solo Marc Márquez supera a Acosta y Aldeguer en los entrenamientos de Hungría

Durante unos minutos, el motociclismo murciano rozó un doblete en entrenamientos, el primero de la historia en MotoGP, en el Gran Premio de Hungría. Pero Marc Márquez, el actual campeón del mundo, lo evitó en el último instante. Al final, Pedro Acosta concluyó en la segunda plaza a solo 53 milésimas de segundo del catalán, mientras que Fermín Aldeguer, que no lograba una primera línea de salida desde Indonesia el año pasado, fue tercero.

Pedro Acosta, que el viernes fue el más rápido, lideró la Q2 durante gran parte de la sesión. En dos ocasiones logró bajar de 1:36. En la primera metió presión a todos sus rivales con un 1:36.888, que después rebajó hasta 1:36.83, pero Márquez, que sufrió una caída en el arranque de los entrenamientos, le batió en sus dos últimas vueltas, dejando el mejor tiempo en 1:36.785. Justo antes se había colocado segundo Fermín Aldeguer, quien finalmente se tuvo que conformar con la tercera plaza, con 1:37.12, aunque se trata de un excelente resultado que confirma que la recuperación de la grave lesión que sufrió el pasdo mes de enero está ya en su fase final.

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Al final, tres españoles, dos de ellos murcianos, en primera línea tanto para la carrera al sprint de esta tarde como para el Gran Premio de mañana domingo en el circuito de Balaton Park.