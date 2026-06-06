El FC Cartagena espera el final del play off para mover ficha en el mercado

Hay muchas incógnitas en el presente del FC Cartagena. Demasiadas. Incógnitas alimentadas por la falta de mensajes oficiales del club después de haber finalizado la temporada. En lo deportivo, la campaña ya se cerró con sabor amargo al no alcanzar el play off de ascenso. En lo institucional, el curso termina el próximo martes 30 de junio, cuando los contratos terminan y los plazos federativos se cierran. Esas son, precisamente, las dos circunstancias que impiden al club portuario comenzar la siguiente temporada con todas las garantías.

El trabajo en las oficinas del Fútbol Club Cartagena nunca se ha detenido. No habrá vacaciones de verano para los integrantes de la directiva albinegra, que afronta la primera temporada completa de esta nueva era con Alejandro Arribas al frente. El volumen de trabajo es muy grande y las preocupaciones, muy profundas. Si ya es complicado preparar todo un curso de un equipo de Primera Federación, más difícil es en las circunstancias del conjunto albinegro.

La primera tarea que tiene por delante el equipo de Arribas es la de solucionar los impagos de los futbolistas del primer y segundo equipo para evitar el descenso administrativo a Segunda RFEF. Algo que quedará resuelto según aseguran a esta redacción miembros de la directiva albinegra. Unas 44 denuncias ha recibido la Asociación de Futbolistas Españoles de parte de jugadores y exjugadores del Cartagena que no han cobrado lo que les corresponde por contrato.

Esas 44 denuncias, de jugadores del primer y segundo equipo, se han recibido durante el primer plazo que da la AFE a los futbolistas para poner en su conocimiento faltas de pago por parte de los clubes. El segundo plazo termina el 25 de junio y a principios de julio publicará la asociación la lista de clubes deudores. La prioridad del FC Cartagena es no aparecer en esa lista, que tendría devastadoras consecuencias, antes de poner el foco en el mercado.

Los ascensos agitan el avispero

La segunda tarea del club albinegro, no por ello menos importante, es la confección de la plantilla. Una vez salvado el escollo de los impagos, que concentran ahora mismo casi todos los esfuerzos del club portuario, entrará en juego la comisión deportiva, encabezada por Javier Hernández. No obstante, y a pesar de que tiene trabajo adelantado el director deportivo, debe esperar acontecimientos.

Espera Hernández la resolución del asunto económico y también del deportivo. Un asunto deportivo que no concierne directamente al Cartagena, pero que sí le afecta en gran medida de forma indirecta. Ese asunto son los play off de ascenso a Primera y Segunda División que agitarán el mercado veraniego a su conclusión. De hecho, el director deportivo cartagenerista viajó esta semana a la capital de España para presenciar varios de los encuentros del play off de Primera RFEF que juegan Real Madrid Castilla y Atlético Madrileño, clubes con los que Hernández tiene mucha vinculación.

Aunque la gran mayoría de clubes españoles ya ha terminado de competir, aún hay doce equipos que siguen jugando por objetivos importantes. Tan importantes como el ascenso de categoría. Son cuatro clubes de Segunda División que luchan por subir a la máxima categoría y ocho que aspiran al segundo escalón del fútbol nacional. Sólo uno entre Castellón, Almería, Las Palmas y Málaga subirá a Primera y dos de entre Celta Fortuna, Zamora, Ponferradina, Real Madrid Castilla, Sabadell, Atlético Madrileño, Villarreal B y Europa ascenderá a Segunda.

Estas eliminatorias encierran un escenario a considerar para el Cartagena y para el resto de equipos de Primera RFEF, competencia directa en el mercado de fichajes. Los doce equipos mencionados agitarán el avispero del mercado nacional de traspasos una vez concluyan sus eliminatorias y confirmen en qué categoría competirán el próximo curso. Entonces, surgirán las oportunidades. Se abrirán unas puertas y se cerrarán otras.

Ya ha concluido el play off de Segunda RFEF, que ha traído a la tercera categoría a UD Logroñés, CD Coria, UD Ourense, Real Jaén y Águilas FC. También se ha confirmado el descenso de Real Zaragoza, Cultural Leonesa, Huesca y Mirandés desde Segunda. No obstante, las eliminatorias de Primera RFEF y Segunda División no terminarán hasta el próximo 20 de junio. Hasta entonces tendrá que esperar el Cartagena para accionar las operaciones que pretende cerrar.

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Gana más importancia aún la resolución de estas eliminatorias para el cuadro albinegro dado que el mercado español será la gran baza del club este verano. La salida de Jerónimo Barrales de la dirección deportiva cartagenera -debido a una oferta irrechazable- resta fuerza al club en mercados extranjeros como el griego, el turco y los latinoamericanos, donde el exjugador es experto. Ya trabajó Barrales en el fichaje de Pablo de Blasis el pasado verano y, con más fuerza, en las incorporaciones invernales como la de Jean Jules tras jugar en Grecia.