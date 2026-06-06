Con DeJulius lesionado, el UCAM Murcia busca la proeza ante el Barça en casa

Todos aquellos aficionados o medios de comunicación que no han seguido la trayectoria del UCAM Murcia CB durante la presente temporada, le dieron por eliminado ante el Barça cuando el pasado martes sufrió una derrota dolorosa en el Palacio de los Deportes en el primer partido de cuartos de final. Entre sus seguidores, solo los más pesimistas consideraron que la película ya se había acabado. Porque ellos sí que han visto durante el curso a un equipo con una capacidad sorprenderte para levantarse después de caerse. En el Palau lo volvió a demostrar llevándose un encuentro duro, pero la factura fue altísima: la lesión de David DeJulius.

El base del UCAM Murcia, el jugador que más ha influido a nivel individual en el juego coral del equipo, no podrá estar hoy en el parqué del Palacio de los Deportes para echar una mano a sus compañeros. Cuando restaban dos minutos y medio para acabar el tercer cuarto y el marcador era 57-59, en una jugada donde se disponía a remontar la línea de fondo, pisó a Satoransky con la mala fortuna de romperse el quinto metatarsiano del pie derecho. Se fue al banquillo con mala cara para ser atendido por los fisioterapeutas, pero cada vez que pisaba con fuerza su rostro reflejaba el dolor. Después abandonó el pabellón con el pie vendado y apoyado en unas muletas, síntoma inequívoco de que se había roto. Ayer se confirmó el diagnóstico por el que el mejor director de juego de la ACB esta temporada tendrá que estar unos tres meses de baja y pasar por el quirófano.

Imagen de DAZN de David DeJulius con el pie vendado y con muletas / DAZN

Y Sant-Ross, en el aire

Esta noche (21:00 horas, DAZN y Movistar) el UCAM se juega el pase a semifinales a una sola carta, y lo hará sin su mejor as, un jugador que hasta el momento de lesionarse en el Palau había hecho diabluras, y que hasta ese instante había anotado 22 puntos, es decir, el 37% de su equipo. Entonces apareció Kelan Martin, un ala pívot que se ha convertido en un especialista en los partidos fuera de casa. También se creció Jonah Radebaugh, quien anotó un triple estratosférico para cerrar el tercer cuarto, además de convertirse en el alma en defensa del UCAM.

Hoy tendrá que afrontar el choque el conjunto universitario con un solo base, Mike Forrest, quien no está en su mejor momento. Tampoco sabe Sito Alonso si Howard Sant-Roos, la alternativa en el puesto de director de juego, estará listo para el choque porque el martes sufrió un esguince de tobillo que le impidió jugar en el Palau. Por las circunstancias, la misión de derrotar al Barça en el Palacio se convierte en casi imposible. En caso de hacerlo habría que buscar un calificativo mayor porque no sería solo una proeza. Porque jugar con un solo base y que el ausente sea el jugador más desequilibrante a nivel individual de la plantilla, y que también sea el que más hace jugar a sus compañeros, convierte el duelo de esta noche en una batalla con demasiadas desigualdades.

Howard Sant-Roos, del UCAM Murcia, durante un momento del partido ante el Barça. / ACB Photo/JMCasares

Tendrá que recurrir de nuevo Sito Alonso a defender en zona, aunque ya deje de ser un factor sorpresa para el Barça. El técnico, que incluso podría sacarse una alternativa táctica de la manga, tiene que proteger a los suyos de las faltas personales y evitar desgastes excesivos. Quizás no hace falta en esta ocasión que uno o dos jugadores den un paso adelante porque hará falta mucho más. Demasiados condicionantes para un partido de play off a cara de perro al margen de los que ya marcan los presupuestos de uno y otro.

A ritmo de ‘sold out’

Lo que sí está asegurado esta noche es que el ambiente en la grada será mucho mayor que en el primer partido, que registró, pese a ser de play off, la peor entrada de la temporada con 5.824 espectadores. El horario, las nueve de la noche de un sábado, acompaña más aunque está el peligro del puente por el Día de la Región que se celebra el próximo martes. En cualquier caso, la venta de entradas llevaba un ritmo de ‘sold out’, aunque esta mañana se liberarán los asientos de los abonados que no adquieran su localidad. Pero hoy más que nunca, el UCAM Murcia necesita a los suyos alentándole en la grada.

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«Llamaré a Katsikaris»

El duelo de hoy será el sexto en el Palacio de la historia del club en unos play off por el título. También disputó otro en la temporada 91-92, pero el sistema de competición era diferente y fue de octavos de final. Y en solo una ocasión ha triunfado ante su público, en la 2012-2016 ante el Real Madrid con Facundo Campazzo a los mandos y Fotis Katsikaris como técnico. Por ello, en tono jocoso, Sito Alonso dijo en la rueda de prensa tras el segundo partido que llamaría a Fotis Katsikaris para que le diera la fórmula. Con el madrileño en el banquillo, el balance en casa es de cinco derrotas por ni una sola victoria. Fuera cambia mucho la historia.