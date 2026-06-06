Chus Ruiz, primer fichaje del Lorca Deportiva para la 26-27

Ya se ha hecho oficial el primer fichaje del Lorca Deportiva para la temporada 2026-27. Tal y como avanzó esta redacción el pasado 29 de mayo, Chus Ruiz ya es blanquiazul. Jesús Ruiz Suárez, nacido en Luanco, Asturias, en 2001, es un extremo derecho de 25 años que procede de La Unión Atlético, donde ha jugado a las órdenes de Campos. El curso pasado disputó treinta y un partidos, diecisiete de ellos como titular.

Antes militó en el Gimnástica Torrelavega, Vélez y Langreo, todos de Segunda RFEF. Se formó en la cantera del Real Oviedo. Su polivalencia le permite jugar también como delantero. Chus Ruiz se une a las renovaciones de Alvaro Martínez, Willy, Alex Peque, Ernestas, Naranjo y Jaime Escobar. En los próximo días, el Lorca podría confirmar también el fichaje de Talaverón.

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300 socios

El inicio de la campaña de abonados del club lorquino no ha podido ser mas prometedora. La oferta de carnet de socio a 50 euros para aquellos aficionados que se unieran durante el mes de junio ha surtido efecto y ya cuenta el club con unos 300 socios. Tanto en la tienda del Lorca Deportiva, en los bajos del estadio Artés Carrasco,como en la sede del Paso Morado se están despachando los abonos de la próxima campaña del Lorca, que inicia con movimiento en el mercado.