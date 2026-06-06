Fútbol
Chus Ruiz, primer fichaje del Lorca Deportiva para la 26-27
El extremo derecho procede de La Unión Atlético
Ya se ha hecho oficial el primer fichaje del Lorca Deportiva para la temporada 2026-27. Tal y como avanzó esta redacción el pasado 29 de mayo, Chus Ruiz ya es blanquiazul. Jesús Ruiz Suárez, nacido en Luanco, Asturias, en 2001, es un extremo derecho de 25 años que procede de La Unión Atlético, donde ha jugado a las órdenes de Campos. El curso pasado disputó treinta y un partidos, diecisiete de ellos como titular.
Antes militó en el Gimnástica Torrelavega, Vélez y Langreo, todos de Segunda RFEF. Se formó en la cantera del Real Oviedo. Su polivalencia le permite jugar también como delantero. Chus Ruiz se une a las renovaciones de Alvaro Martínez, Willy, Alex Peque, Ernestas, Naranjo y Jaime Escobar. En los próximo días, el Lorca podría confirmar también el fichaje de Talaverón.
300 socios
El inicio de la campaña de abonados del club lorquino no ha podido ser mas prometedora. La oferta de carnet de socio a 50 euros para aquellos aficionados que se unieran durante el mes de junio ha surtido efecto y ya cuenta el club con unos 300 socios. Tanto en la tienda del Lorca Deportiva, en los bajos del estadio Artés Carrasco,como en la sede del Paso Morado se están despachando los abonos de la próxima campaña del Lorca, que inicia con movimiento en el mercado.
- El Esparragal y El Puntal, las ubicaciones elegidas para el megacentro de microchips de Quantix en Murcia
- Un gran mercado medieval llega este fin de semana a un mágico pueblo de Murcia con combates, fuego y un viaje al siglo XIII
- Festivales, feria de atracciones, mercado medieval y más: estos son los planes para este fin de semana en la Región de Murcia
- Investigan el atropello a seis menores en la puerta de un local de celebraciones de cumpleaños en Cartagena
- Investigan si el pirómano de El Valle está detrás del devastador incendio de Los Garres
- Arde Bogotá anuncia una nueva gira: estos son los lugares que visitará
- Guillén echa balones fuera: "Que los trabajadores fueran a hacer de bulto a mi acto es algo que tendrá que explicar la empresa concesionaria"
- Muere un sanitario murciano en un accidente cuando practicaba barranquismo en Jaén