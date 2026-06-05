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El UCAM Murcia confirma la grave lesión de David DeJulius

El mejor base de la ACB esta temporada tendrá que ser intervenido de una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho

David DeJulius, base del UCAM Murcia, durante el partido ante el Barça.

David DeJulius, base del UCAM Murcia, durante el partido ante el Barça. / ACB Photo/D. Grau

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Dioni García

Dioni García

"Tras las pruebas médicas realizadas en las últimas horas a David DeJulius, los servicios médicos del UCAM Murcia han diagnosticado que el jugador sufre una fractura del quinto metatarsiano de su pie derecho. La próxima semana tendrá que ser intervenido quirúrgicamente y el periodo de recuperación se estima en, aproximadamente, tres meses". Con esa nota de prensa ha anunciado el club murciano que pierde para el resto de la temporada al elegido como mejor base de esta temporada en la ACB.

Imagen de DAZN de David DeJulius con el pie vendado y con muletas

Imagen de DAZN de David DeJulius con el pie vendado y con muletas / DAZN

El base del UCAM Murcia, el jugador que más ha influido a nivel individual en el juego coral del equipo, no podrá estar este sábado (21:00 horas) en el parqué del Palacio de los Deportes para echar una mano a sus compañeros. Cuando restaban dos minutos y medio para acabar el tercer cuarto del segundo partido del play off de cuartos de final y el marcador era 57-59, en una jugada donde se disponía a remontar la línea de fondo, pisó a Satoransky con la mala fortuna de romperse el quinto metatarsiano del pie derecho. Se fue al banquillo con mala cara para ser atendido por los fisioterapeutas, pero cada vez que pisaba con fuerza su rostro reflejaba el dolor. Después abandonó el pabellón con el pie vendado y apoyado en unas muletas, síntoma inequívoco de que se había roto.

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