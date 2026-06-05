El UCAM Murcia CB vuelve a romper la lógica

Una de las cosas que el UCAM Murcia CB ha enseñado a sus aficionados en los últimos años es a no tener que despedirse. Porque cuando todo el mundo le da por muerto, se convierte en un rival todavía más peligroso. ‘Nos vemos el sábado’, esa fue la frase más repetida tras la derrota el pasado martes en el Palacio en su primer partido del play off de cuartos de final ante el Barça. Y lo que parecía ser un llamado a la suerte, un exceso de confianza o incluso una utopía, para el UCAM Murcia no es más que un convencimiento de que es capaz de lograr cosas que nadie cree.

Porque este UCAM Murcia, el UCAM Murcia de Sito Alonso, nunca se rinde. Ni siquiera cuando lo tiene todo en su contra, ni cuando dos de sus jugadores más importantes acaban lesionados. Porque no existen ya palabras para escribir ni describir lo que el club murciano es capaz de hacer en un play off desde hace dos años. Especialmente esta última gesta, la de asaltar el Palau Blaugrana, por tercera vez en su historia, la segunda en esta misma temporada, para llevar al Barça a la lona al forzar un tercer y definitivo partido en cuartos de final de las eliminatorias por el título de la Liga Endesa (87-90).

Con Howard Sant-Roos descartado, por las molestias en su tobillo derecho tras un mal apoyo en el primer partido, Sito Alonso recuperó la defensa en zona que tantos éxitos le permitió obtener hace dos años en el play off. El UCAM Murcia se plantó en la final sin perder un solo partido a domicilio, y ayer alargó todavía más esa racha al dejar KO al Barça con un plan similar.

El conjunto murciano, mucho más reconocible y acertado que hace dos días en el Palacio, ya remarcó sus intenciondes desde el inicio y llevó al límite a los azulgranas hasta el descanso (40-43). El paso adelante de los de Xavi Pascual fue importante tras el paso por vestuarios, pero fue entonces cuando irrumpió David DeJulius para liderar a un UCAM que recuperó la iniciativa en el marcador en varias ocasiones.

El base se erigió como líder, pero como un líder de esos que lo son por cómo se mueven sobre la pista, por el destello de calidad y delicadeza que ofrece a la hora de tomar decisiones que hacen que todos le sigan. Cuando parecía que todo se iba a convertir en un DeJulius contra los demás, en un solo David contra Goliat, el base se tuvo que marchar lesionado por mal gesto en su tobillo cuando iba a entrar a canasta.

Intentó regresar por todos los medios a pista, pero mientras tanto el partido seguía su curso ante un Barça que se remalía por recortar la diferencia. Sin embargo, fue entonces cuando el UCAM demostró ser mucho más que un solo jugador, como ha hecho tantas veces durante el año. Porque primero Cacok y después, especialmente, Kelan Martin, lideraron al equipo murciano en un final de infarto.

El ala-pívot demostró su clase desde el perímetro con varios triples que rescataron a los suyos cuando más lo necesitaban, cuando el balón más quemaba, para después acabar cerrando el partido con dos tiros libres que desataron la locura murciana en el Palau. Al menos, hasta el sábado.

Ni siquiera echó en falta esta vez la diferencia en los tiros libres, que se acercó algo más en el tramo final del encuentro gracias a la persistencia de un Michael Forrest que tuvo en sus manos un final algo más tranquilo si llega a estar un poco más acertado, con los 28 locales por los 14 visitantes al término de los cuarenta minutos.

David DeJulius, base del UCAM Murcia, durante el partido ante el Barça. / ACB Photo/D. Grau

DeJulius, con 22 puntos y cinco asistencias, tres de ellas en el tercer cuarto, fue el máximo anotador por parte del UCAM Murcia junto a Kelan Martin, con 18 gracias a su 4/8 desde el triple, especialmente en el tramo final. Además, el capitán Jonah Radebaugh, con 11 puntos, volvió a firmar una actuación excelsa en los dos extremos de la pista, de la misma forma que está haciendo desde la baja por la lesión de Ennis, con hasta 34 minutos a la más alta intensidad y liderazgo.

Retrasó el reloj Sito Alonso hasta 2024 para saltar a pista con una defensa en zona que recordó al play off de aquella temporada. Y el plan le salió a la perfección a un UCAM Murcia mucho más entonado y acertado que en el primer encuentro. Los triples de Radebaugh, Nakic y DeJulius permitieron a los universitarios marcar territorio desde el inicio y marcharse por delante en el primer cuarto (18-22).

Kevin Punter, ante UCAM Murcia / Dani Barbeito

El Barça logró reaccionar en el segundo parcial e igualó el marcador, pero el conjunto murciano no perdió las buenas sensaciones. Con Cacok generando desde el poste alto y DeJulius sacando a relucir todo su repertorio, los de Sito Alonso resistieron cada embestida azulgrana. Cinco puntos consecutivos del base y un triple de Nakic permitieron alcanzar la máxima ventaja del partido antes de que los universitarios se marcharan al descanso por delante (40-43).

La segunda parte comenzó con la reacción local. Clyburn y Shengelia impulsaron al Barça hasta darle la vuelta al marcador, pero entonces irrumpió DeJulius. El estadounidense lideró a los suyos anotando y asistiendo hasta devolver la iniciativa a un UCAM que sobrevivió al despertar azulgrana. Sin embargo, cuando atravesaba su mejor momento, se retiró lesionado tras un mal giro de tobillo. Aun así, Forrest y Radebaugh permitieron a los murcianos cerrar el tercer cuarto con ventaja (66-67).

Y cuando todo parecía torcerse apareció un Kelan Martin decisivo. El ala-pívot asumió todos los galones en el último cuarto y castigó al Barça desde el perímetro cuando más quemaba el balón. Sus triples sostuvieron al UCAM en los momentos más delicados y le permitieron llegar con opciones a un final de infarto.

Tornike Shengelia y David DeJulius, en el Barça - UCAM Murcia / Dani Barbeito

Punter puso por delante a los azulgranas a dos minutos del final (85-84), pero Martin todavía tenía algo más en la recámara. Primero respondió con un triple sobre Shengelia para recuperar la ventaja y después cerró el partido desde el tiro libre. El Barça tuvo la última posesión para forzar la prórroga, pero ni Parra ni Punter encontraron el aro. El UCAM había vuelto a hacerlo. Otra vez contra todo pronóstico. Otra vez negándose a despedirse (87-90).

Noticias relacionadas

Sito Alonso: «Hemos sido nosotros mismos»

El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, destacó «el espíritu» de sus jugadores para ganar al Barça en el segundo partido de los cuartos de final de la Liga Endesa y celebró que su equipo recuperó su identidad para forzar el encuentro de desempate, que se disputará mañana en el Palacio de los Deportes de Murcia. «Hoy hemos sido nosotros mismos, hemos hecho un baloncesto mucho mejor para generar más dudas al Barça y devolver la serie al Palacio. Queríamos dar a los aficionados la oportunidad de disfrutar contra un rival increíble que cada día está a un nivel muy alto. Ganarles es algo impresionante», señaló el técnico en la rueda de prensa posterior al encuentro en el Palau Blaugrana. Sito Alonso elogió «el espíritu» de su equipo para reaccionar a la derrota del primer encuentro de la serie, tras el que salieron «tocados anímicamente» porque no habían «demostrado el nivel de la liga regular». Asimismo, subrayó «la capacidad de reacción» de su equipo para sobreponerse a la baja del alero Howard Saint-Ross y la lesión durante el partido del escolta David DeJulius, aunque no aclaró si estarán disponibles para el partido de mañana en la capital del Segura, donde se cerrará el pase a las semifinales de manera definitiva.