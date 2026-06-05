Los trabajadores del FC Cartagena se impacientan

El reloj no se detiene y los días del calendario pesan cada vez más en las oficinas del Estadio Cartagonova. Restan apenas 25 días para que se cumpla el plazo federativo del 30 de junio, la fecha límite para que el FC Cartagena esté al corriente de sus obligaciones financieras y evite un fatídico descenso administrativo a Segunda RFEF que le podría costar la supervivencia. De puertas para afuera, la versión oficial del club transmite calma: aseguran que se está trabajando y que todo quedará solventado antes del día clave, que no hay duda de ello. Es más, la idea es hacer una rueda de prensa en este mes de junio. De puertas para adentro, sin embargo, la realidad es bien distinta.

Los futbolistas del primer equipo, los integrantes del Cartagena B y los empleados de la entidad llevan semanas aguardando noticias concretas que nunca terminan de llegar. En la última reunión mantenida entre la directiva y los afectados, las preguntas orbitaron inevitablemente sobre el mismo eje: cuándo se va a cobrar. La respuesta fue un jarro de agua fría: de momento, el club es incapaz de ofrecer una fecha.

Las mejores imágenes del partido entre el FC Cartagena y el Betis Deportivo / Alex Moreno

Aluvión de denuncias en AFE

La paciencia de quienes sostienen el día a día del FC Cartagena se ha agotado. La totalidad de la primera plantilla y los miembros del filial han denunciado formalmente al club ante la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) por el impago de varias mensualidades de la presente temporada.

En total, son 44 los futbolistas que han recurrido a la vía sindical. A las plantillas del primer equipo y del filial se les adeudan tres nóminas, una cifra que ronda los 500.000 euros. Este preocupante agujero a corto plazo no hace sino incrementar la presión sobre una institución que se encuentra financieramente al límite.

Tanto el presidente, Alejandro Arribas, como el director general, Víctor Alonso, redoblan esfuerzos a contrarreloj para captar la liquidez necesaria. Una de las vías en las que la entidad usará para salvar el problema a corto plazo es la subvención pendiente del ayuntamiento de Cartagena, un balón de oxígeno destinado a cubrir los pagos del filial. No obstante, nadie en el club se atreve a fechar la llegada de esa partida. El hecho de no haber fecha exacta alimenta la angustia de los trabajadores.

El alcance del incendio va mucho más allá del césped del primer equipo. A los impagos de los jugadores en activo se suman las reclamaciones de exjugadores y exentrenadores del club, heredadas de la anterior gestión. Esos problemas sí son a medio plazo, pero siguen siendo un quebradero de cabeza para los dirigentes.

La precariedad golpea también a las bases y los monitores de la cantera también están esperando para ponerse al día. Una larga lista de acreedores donde también figuran diversos proveedores, Hacienda y la Seguridad Social. Todo este escenario se enmarca en una crisis estructural de extrema gravedad: la deuda global del FC Cartagena superaría ya los 14 millones de euros.

Alejandro Arribas, en la gala de la Federación de Peñas / Prensa FC Cartagena

Herencia envenenada

Se trata de la herencia envenenada que asumió Alejandro Arribas a finales de 2025 al tomar las riendas de la entidad, relevando a Paco Belmonte tras una etapa convulsa. Aunque la nueva dirección insiste en que la prioridad absoluta son miembros de la primera plantilla, del filial, los empleados y los proveedores, posponiendo cualquier otra obligación estructural, la buena voluntad ya no basta. La impaciencia es real.

Las consecuencias de un eventual incumplimiento el 30 de junio serían devastadoras para el principal equipo cartagenero. Un descenso en los despachos supondría la destrucción de un proyecto profesional y un golpe letal, porque la intención de vender de Alejandro Arribas sería mucho más complicada en Segunda RFEF.

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Hay margen de maniobra, es cierto. Veinticinco días pueden parecer suficientes, pero se antojan escasos cuando se trata de movilizar medio millón de euros y el mensaje es difuso. La rueda de prensa que ofrecerá próximamente el presidente Arribas ya no podrá limitarse a los habituales mensajes de tranquilidad: tendrá que detallar con absoluta precisión el cómo, el cuándo y con qué fondos se va a salvar al FC Cartagena de la quema y el plan de futuro. La afición y la plantilla exigen respuestas. El calendario no espera a nadie.