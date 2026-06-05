La Melocotón de Cieza se disputará el 14 de junio en dos distancias

En la tarde de este pasado viernes se presentó la primera edición de los 5 K y 10 K Melocotón de Cieza que envolverá el centro de Cieza de atletismo en una prueba con un marcado carácter solidario y un circuito netamente urbano. Los organizadores de la prueba, Eduardo Salmerón y Juan José Ortiz, desglosaron los pormenores de la carrera en un acto en el que estuvieron acompañados por Antonio Jesús Bermúdez Cutillas, presidente de la FAMU, y Cristo Lucas, concejal de Deportes de Cieza.

Siguiendo el plan 2.0, la prueba nace de la inquietud de unos amigos por salir a disfrutar de lo que tanto les gusta, correr. Cada jueves por la noche se citan en las inmediaciones del campo de la Era, con la única intención de disfrutar, cada uno a su ritmo, sin presiones, pero con la montaña como anfitrión y la noche como refugio, y de ese espíritu de compañerismo surgió la locura del "y si hacemos una prueba".

Y este 14 de junio, esa locura se materializará. En pocos días se agotaron los dorsales de las dos distancias, una corta de 5 kilómetros y otra larga de 10. La salida y la meta estarán en la Plaza de España de Cieza y serán numerosos los obsequios que los participantes recibirán en una bolsa del corredor que se está llenando día tras día.

Nunca, según Siguiendoelplan2.0, esta iniciativa partió de la inquietud por hacer caja, y este año, parte de lo recaudado oirá para la Hermandad de San Pedro Apóstol de Cieza para sufragar parte de sus proyectos.

Noticias relacionadas

Otra de las sorpresas que se desveló fue la entrega del dorsal 1 al marchador internacional ciezano Manuel Bermúdez, quien, cada vez que los entrenamientos se los permiten, disfruta los jueves en sus salidas por los parajes de Cieza, y muestra de ese apoyo desinteresado que siempre mostró con ellos. Los organizadores le sorprendieron con un panel con su icónica foto ondeando la bandera de España en Brasilia, donde logró el bronce en el Campeonato del Mundo de Marcha por Naciones.