La justicia frena el intento de trasladar el FC La Unión Atlético a Málaga

El Fútbol Club La Unión Atlético continuará manteniendo intacta su identidad y su arraigo en la Región de Murcia. La Audiencia Provincial de Madrid ha zanjado con firmeza el último movimiento jurídico del Club Deportivo Unión Malacitano, desestimando de forma íntegra el recurso con el que la entidad que pretende ser andaluza y que busca competir, porque ya entrenar en Málaga, de manera definitiva.

La justicia madrileña ratifica así la postura inicial del Juzgado de Primera Instancia nº 46 y da la razón a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El tribunal aclara que no existe ninguna prueba que sustente la polémica tesis de la entidad que preside Daniel Pastor, quien afirmaba que su club era el resultado de una supuesta mudanza y cambio de nombre de la histórica escuadra murciana, fundada en 1982 y debidamente inscrita en nuestra comunidad.

La Audiencia subraya la evidencia: el FC La Unión Atlético ha seguido compitiendo con total normalidad en el Grupo IV de Segunda Federación durante la campaña 2025-2026, lo que desmonta cualquier argumento de urgencia o perjuicio para el club de Málaga.

El auto incide en que las pretensiones del Unión Malacitano no buscaban proteger una situación real, sino forzar un escenario completamente nuevo de forma anticipada. Al carecer de solidez legal y actuar por su propia cuenta y riesgo, la resolución condena además al club solicitante al pago de las costas procesales y a la pérdida de su depósito. Una decisión judicial firme y sin opción a réplica que blinda al equipo blanquiazul a la Región frente a intentos de su directiva de trasladarlo a Málaga.

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Ahora debe decidir Daniel Pastor si mantiene su proyecto en una localidad de la Región de Murcia o vende el club para evitar su desaparición.