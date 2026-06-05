Josan González: "Tenemos que seguir marcando nuestro camino"

ElPozo Murcia consiguió hacer los deberes en los cuartos de final del play off por el título de liga eliminando a Jaén. Una primera serie muy reñida, que se fue hasta el tercer partido y se terminó decidiendo en el último segundo de la prórroga, donde apareció Dener para firmar un golazo y acreditar el pase a semifinales de los murcianos. Ahora, Josan González tiene la importante labor de gestionar, sobre todo, el aspecto físico, para llegar en buenas condiciones al primer duelo ante Palma Futsal, este domingo a las 19.30 horas.

«Al pasar esa primera eliminatoria estamos priorizando sobre todo el apartado físico. Consideramos que, a nivel técnico-táctico y de detalles, el equipo lo ha cumplido durante toda la temporada. Ahora tocará reajustar algunos, dependiendo del rival, pero lo importante es llegar frescos a todos los partidos», mencionó Josan González.

«Siempre que se habla de Palma te viene a la cabeza que es campeón de Europa. Es un equipo muy trabajado, con un entrenador que lleva muchos años y tiene un estilo muy definido, con muchas variantes. Es un partido muy complicado, como no podía ser de otra manera para unas semifinales de play off», comentó.

«Cuando nos tocó Jaén ya sabíamos que era un equipo al que le dabas siete palos y aun así se levantaba. Fue una pena ese gol a falta de siete segundos, pero creo que fuimos bastante superiores. Ahora nos toca este domingo seguir marcando nuestro camino y volver a tintar el Palacio de los Deportes de rojo», añadió el técnico de ElPozo Murcia.

«Somos un equipo que sabe sufrir. Hemos ganado muchos partidos por la mínima y eso significa que sabemos movernos por esos terrenos. Ha habido pocos equipos que nos hayan ganado con portero jugador y Jaén, el otro día, fue de los pocos. Eso nos beneficia porque tenemos una identidad y, cuando llega el momento, los jugadores se agarran a eso», dijo.

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«El vestuario no puede mirar a otro lado, pero es evidente que la Champions está a la vuelta de la esquina. Ganando dos de los tres partidos siguientes lo tienen. Y ellos lo tienen como un objetivo deportivo. Yo, como entrenador, me tengo que centrar en los objetivos de rendimiento, en cómo puedo hacer para conseguir que el equipo, a través de estos partidos, pueda lograr esos objetivos. Estoy centrado en el domingo y no intento mirar más allá. También pienso en cómo mi cuerpo técnico y yo podemos hacer las cosas para ganar los partidos y ya ahí los jugadores saben que están cerca de conseguir algo grande», concluyó el técnico de ElPozo Murcia, Josan González.