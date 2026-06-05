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El CB Cartagena anuncia su ‘vuelta al origen’ para el curso 26-27

El club se desvincula del FC Cartagena y presenta su campaña de abonos con una nueva identidad que evoca al pasado

Imagen de archivo del Caesa Cartagena con su antigua identidad

Imagen de archivo del Caesa Cartagena con su antigua identidad

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El Caesa Cartagena - Palencia, en imágenes / Loyola Pérez de Villegas

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Alfonso Asensio

Alfonso Asensio

David Ayala, presidente del CB Cartagena, ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación para dar comienzo a la temporada 2026-27, que trae importantes cambios en la entidad cartagenera. El más importante es el que tiene que ver con la identidad del club, que elimina cualquier vinculación con el FC Cartagena tanto en su nombre como en su imagen. Además, se ha presentado la campaña de abonos y se ha anunciado el acuerdo con un entrenador -todavía desconocido- para las siguientes tres temporadas.

El máximo representante del club agradeció al FC Cartagena su apoyo durante los últimos años, pero explicó que, tras el descenso de categoría a Segunda FEB, “era el momento de crear una identidad propia y de volver al origen del CB Cartagena de toda la vida”. Explicó también que los colores, la tipografía y el escudo son “representativos de la ciudad de Cartagena”. A pesar de ello, el diseño del escudo no ha sentado bien a los aficionados, que afean en redes sociales a la directiva su generación con herramientas de inteligencia artificial.

Estamos muy ilusionados porque creemos que es el momento de empujar al baloncesto otra vez”, ha manifestado el presidente, que quiere “ofrecer a la ciudad baloncesto de calidad” después de atravesar un periodo de “dudas” en el que no tuvo claro su continuidad. El siguiente paso será la presentación de las equipaciones, que también evocarán al pasado del CB Cartagena y con la que se recuperará la venta de productos oficiales del club para aficionados a precios más asequibles.

La intención de la directiva ahora es la de crear un equipo para “volver a Primera RFEF”. Para ello, Ayala ha anunciado que el entrenador “ya está firmado”, aunque no ha desvelado su nombre. Con la intención de buscar el objetivo, necesitaba el conjunto cartagenero desligarse del club de fútbol. "Hemos tenido reuniones con Alejandro Arribas y Víctor Alonso, pero esa incertidumbre no nos dejaba crecer", ha manifestado David Ayala. "Creo que no era bueno para nosotros", ha dicho a pesar de desvelar "buena relación" con esta y con la anterior gestión del FC Cartagena.

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El presidente no ha aclarado cuál será el patrocinador principal. Grupo Caesa Seguros continuará, pero aún no se sabe con qué cantidad apoyará al club. Esa reunión y las que mantendrá el club con el Ayuntamiento de Cartagena y Comunidad Autónoma están pendientes. "Queremos un proyecto ganador. Estamos buscando patrocinadores", ha adelantado.

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