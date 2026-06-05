Algar y Los Garres, con dos balas para ascender a Tercera RFEF

Este fin de semana arranca la gran final del play off de ascenso a Tercera RFEF en la Región de Murcia, y lo disputarán precisamente los equipos que partían como favoritos antes de comenzar las eliminatorias: Los Garres, cuarto clasificado, y el Algar, quinto. Ambos cumplieron con las expectativas y aprovecharon la ventaja de jugar la vuelta en casa para lograr el pase a la final.

La ausencia de descensos desde Segunda Federación de equipos murcianos provocó que ascendieran tres conjuntos de manera directa en lugar de los dos habituales. Por ello, el play off -que enfrenta al cuarto con el séptimo clasificado- ya garantiza cuatro plazas en Tercera Federación. Pero pueden ser cinco.

La final se jugará a doble partido. El encuentro de ida se disputará en el estadio Sánchez Luengo de El Algar, mientras que la vuelta tendrá lugar en Las Tejeras, el feudo de Los Garres, pedanía de la capital murciana.

Celebración de los jugadores de Los Garres / L.O.

Pero la gran novedad de esta eliminatoria es que ambos conjuntos dispondrán de dos oportunidades para ascender. Tienen dos balas. El equipo que pierda el play off deberá esperar al fin de semana del 20 o 21 de junio, cuando el representante murciano en la fase de ascenso a Segunda RFEF (Olímpico de Totana o Real Murcia Imperial) dispute la vuelta de su eliminatoria en Navarra. Si ese club logra el ascenso, se liberará una plaza adicional en Tercera que irá al mejor clasificado que no haya subido en el play off, es decir, el perdedor de esta final.

En definitiva, el fin de semana del 14 de junio se celebrará seguro sobre el verde que un equipo está en categoría nacional. Y el 21 podría producirse un quinto ascenso que daría al perdedor del play off una segunda vida para llegar a la categoría nacional.

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En caso de que el perdedor del play off en Preferente no ascienda porque el equipo murciano no logre el ascenso en Navarra, participará en la Supercopa Territorial y podrá optar a una plaza en la Copa del Rey. Si finalmente ascienden los dos, esa plaza en la Supercopa recaerá en el Ciudad de Calasparra, que fue eliminado en el play off el pasado domingo y terminó en sexta posición. Quedan muchas incógnitas y todas ellas se desvelarán en este mes de junio.