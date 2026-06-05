Alarma en el UCAM Murcia: David DeJulius sale del Palau con muletas

La celebración del UCAM Murcia CB en el Palau Blaugrana no fue completa. El triunfo en el segundo partido de la eliminatoria de cuartos de final se cobró una gran factura, la lesión del mejor jugador de la temporada del equipo murciano, David DeJulius. Pese a que ya no pudo volver a la pista, su equipo logró una victoria épica que le valió para seguir con vida y jugarse el pase a semifinales este sábado (21:00 horas) en el Palacio de los Deportes. Pero que DeJulius pueda vestirse de corto en ese duelo decisivo parece imposible a tenor de la imagen que se vio a la salida del equipo del pabellón. El director de juego, en un video que distribuyó DAZN, tenía su pie derecho vendado y se apoyaba en muletas para poder andar. Incluso tuvo que ser ayudado para subir al autobús del equipo.

Durante la jornada de hoy será sometido a pruebas, pero todo hace indicar que no podrá jugar más esta temporada. Por ello, Sito Alonso se queda con un solo base para el duelo de este sábado, Mike Forrest, y también tiene la duda de Howard Sant-Roos, quien puede hacer esas funciones, pero que no jugó en el Palau por un problema de tobillo como consecuencia de una caída que sufrió en el primer encuentro disputado el martes pasado en el Palacio.