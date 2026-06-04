El UCAM Murcia nunca se rinde: victoria gigante en el Palau para forzar el tercer partido en el play off

Una de las cosas que el UCAM Murcia CB ha enseñado a sus aficionados en los últimos años es a no tener que despedirse. Porque cuando todo el mundo le da por muerto, se convierte en un rival todavía más peligroso. 'Nos vemos el sábado', esa fue la frase más repetida tras la derrota el pasado martes en su primer partido del play off de cuartos de final ante el Barça. Y lo que parecía ser un llamado a la suerte, un exceso de confianza o incluso una utopía, para el UCAM Murcia no es más que un convencimiento de que es capaz de lograr cosas que nadie cree.

Porque este UCAM Murcia, el UCAM Murcia de Sito Alonso, nunca se rinde. Ni siquiera cuando lo tiene todo en su contra, ni cuando dos de sus jugadores más importantes acaban lesionados. Porque no existenya palabras para escribir ni describir lo que el club murciano es capaz de hacer en un play off desde hace dos años. Especialmente esta última gesta, la de asaltar el Palau Blaugrana, por tercera vez en su historia, la segunda en esta misma temporada, para llevar al Barça a la lona al forzar un tercer y definitivo partido en cuartos de final de las eliminatorias por el título de la Liga Endesa (87-90).

Con Howard Sant-Roos descartado, por las molestias en su tobillo derecho tras un mal apoyo en el primer partido, Sito Alonso recuperó la defensa en zona que tantos éxitos le permitió obtener hace dos años en el play off. El UCAM Murcia se plantó en la final sin perder un solo partido a domicilio, y este jueves ha alargado aún más esa racha al dejar KO al Barça con un plan similar.

El conjunto murciano, mucho más reconocible y acertado que hace dos días en el Palacio, ya remarcó sus intenciondes desde el inicio y llevó al límite a los azulgranas hasta el descanso (40-43). El paso adelante de los de Xavi Pascual fue importante tras el paso por vestuarios, pero fue entonces cuando irrumpió David DeJulius para liderar a un UCAM que recuperó la iniciativa en el marcador en varias ocasiones.

El base se erigió como líder, pero como un líder de esos que lo son por cómo se mueven sobre la pista, por el destello de calidad y delicadeza que ofrece a la hora de tomar decisiones que hacen que todos le sigan. Cuando parecía que todo se iba a convertir en un DeJulius contra los demás, en un solo David contra Goliat, el base se tuvo que marchar lesionado por mal gesto en su tobillo cuando iba a entrar a canasta.

David DeJulius, base del UCAM Murcia, durante el partido ante el Barça. / ACB Photo/D. Grau

Intentó regresar por todos los medios a pista, pero mientras tanto el partido seguía su curso ante un Barça que se remalía por recortar la diferencia. Sin embargo, fue entonces cuando el UCAM demostró ser mucho más que un solo jugador, como ha hecho tantas veces durante el año. Porque primero Cacok y después, especialmente, Kelan Martin, lideraron al equipo murciano en un final de infarto.

El ala-pívot demostró su clase desde el perímetro con varios triples que rescataron a los suyos cuando más lo necesitaban, cuando el balón más quemaba, para después acabar cerrando el partido con dos tiros libres que desataron la locura murciana en el Palau. Al menos, hasta el sábado (21.00 horas, DAZN).

Ni siquiera echó en falta esta vez la diferencia en los tiros libres, que se acercó algo más en el tramo final del encuentro gracias a la persistencia de un Michael Forrest que tuvo en sus manos un final algo más tranquilo si llega a estar un poco más acertado, con los 28 locales por los 14 visitantes al término de los cuarenta minutos.

DeJulius, con 22 puntos y cinco asistencias, tres de ellas en el tercer cuarto, fue el máximo anotador por parte del UCAM Murcia junto a Kelan Martin, con 18 gracias a su 4/8 desde el triple, especialmente en el tramo final. Además, el capitán Jonah Radebaugh, con 11 puntos, volvió a firmar una actuación excelsa en los dos extremos de la pista, de la misma forma que está haciendo desde la baja por la lesión de Ennis, con hasta 34 minutos a la más alta intensidad y liderazgo.

Sito Alonso rescata la defensa en zona de 2024

Retrasó el reloj Sito Alonso hasta 2024 para saltar a pista con una defensa en zona que recordó al play off de esa temporada, y que explicaba que Cate fuera la única novedad en el quinteto respecto al primer encuentro. Y lo cierto es que el plan le salió a la perfección a un conjunto universitario mucho más entonado y acertado en los primeros minutos con los triples de Radebaugh y De Julius (3-8). Además, las dos faltas de Fall, le hizo variar la rotación al Barça antes de lo marcado frente a un UCAM que pudo coger todavía más impulso si Radebaugh y Nakic llegan a estar más acertados desde el perímetro. Eso sí, no dudó el croata en su tercer intento y, al mismo tiempo que DeJulius entraba en temperatura, los de Sito Alonso se mostraron mucho más cómodos una vez cumplidos los primeros cinco minutos de partido (5-11).

Las rotaciones mantuvieron el alto nivel defensivo del UCAM, que mantuvo la defensa en zona con la entrada de Cacok y Falk, y tan solo la falta de acierto en algunos de sus ataques impidieron contar con una ventaja algo más amplia (10-15). El plan defensivo de los universitarios también se topaba con un Barça negado en la media distancia, pero los chispazos de Forrest tampoco se veían reflejados en el marcador para tomar distancia. Por este motivo, Xavi Pascual recurrió a la entrada de Brizuela, clave en el primer partido, pero fue entonces cuando Kelan Martin dio el primer golpe sobre la mesa desde el triple (14-20). Y con esta inercia, el equipo universitario se marchó por delante al término del primer cuarto (18-22).

David DeJulius, del UCAM Murcia, durante un momento del segundo partido de play off ante el Barça. / ACB Photo/D. Grau

Por delante al descanso

El segundo cuarto arrancó con un intercambio constante de golpes con el que el Barça consiguió igualar el marcador, pero que no permitió que el UCAM perdiera las buenas sensaciones. Con Cacok generando juego desde el poste alto y DeJulius sacando a relucir su repertorio de habilidades, los universitarios contestaron a las embestidas azulgranas hasta que un triple de Parra lo igualó todo (29-29). Aún así, los de Sito Alonso no aflojaron el ritmo, manteniendo su buena lectura en ambos extremos de la pista y no renunciando a tiros liberados pese a no estar del todo acertados (30-31).

Lo paró el técnico del UCAM con tiempo muerto y el resultado no pudo ser mejor, porque los suyos regresaron a pista con cinco puntos consecutivos de DeJulius -15 en su casillero en tan solo doce minutos- y un triple de Nakic para tomar aire de nuevo (32-39). Dos tiros libres de Raieste elevaron la renta hasta los siete puntos, la máxima del partido hasta entonces, para un Barça que a un minuto para el descanso no había logrado liderar el marcador (34-41). Sin embargo, sí que consiguió darle un mordisco en el tramo final con una canasta de Punter sobre la bocina (40-43).

Jaylen Hands, del UCAM Murcia, frente a Brizuela en el Palau Blaugrana. / acb Photo / Judit Cartiel

Exhibición de DeJulius tras el descanso

No comenzó bien la segunda parte para el UCAM Murcia, a pesar de que consiguió anotar Radebaugh rápidamente un triple, ante un Barça y un Palau que tan solo necesitó unos minutos para despertar. Y todo al ritmo de un Clyburn que hizo mucho daño junto a Shengelia para cambiarlo todo y provocar el tiempo muerto de Sito Alonso (51-46). Fue entonces cuando irrumpió DeJulius en este tramo del partido, con cinco puntos consecutivos para romper a una defensa azulgrana que había elevado su nivel. Acercó a su equipo y pudo contar con alguna asistencia más si llegan a estar sus compañeros más acertados. No falló de Nakic cuando tuvo opción y permitió a los universitarios apagar el primer fuego en el Palau con el 55-54 en el marcador tras otra buena acción de Punter.

Consiguió recuperar el brillo el UCAM y todo fue por la exhibición de DeJulius, el norteamericano acaparó a todos los rivales y supo salir airoso en cada situación, ya sea anotando o asistiendo a un compañero liberado, hasta provocar el tiempo muerto de Xavi Pascual tras recuperar los universitarios la iniciativa (57-59). Sin embargo, el base se tuvo que retirar al banquillo, tras un mal giro en su tobillo derecho, y cuando todo parecía torcerse aparecieron Forrest y Radebaugh, con triple lejanísimo sobre la bocina, para apagar el intercambio de canasta del Barça (66-67).

Sander Raieste, del UCAM Murcia, atrapando un rebote durante el partido. / ACB Photo/D. Grau

Kelan Martin, decisivo

Mientras que DeJulius trataba de regresar a pista de todas las maneras posibles, arrancó un último cuarto en el que el UCAM debía rehacerse sin su mejor jugador en pista, que se sumaba a la baja ya conocida de Sant-Roos. Aguantó durante los primeros dos minutos, con los puntos del propio Radebaugh y Cacok, y fue precisamente el pívot el que tomó el liderazgo del base provocando el tiempo muerto de Xavi Pascual (68-73). A falta de siete minutos para el final, el UCAM seguía dominando pero con una menor ventaja. Kelan Martin también asumió el protagonismo ante la ausencia de DeJulius, y consiguió cinco puntos consecutivos para paliar el daño que hizo Brizuela en un abrir y cerrar de ojos (77-78).

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El ala-pívot asumió todos los galones, con un triple sobre Shengelia que silenció al Palau, pero el Barça no desaprovechó sus visitas al tiro libre. Recortó así distancias hasta que al UCAM se le acabó la gasolina en ataque, y a dos minutos para el final Punter puso por delante a los azulgranas (85-84). Sin embargo, al Kelan Martin todavía le quedaba algo más en la recámara. Primero un triple, que permitía mantener la iniciativa a falta de 1:08 antes de que Shengelia empatase desde el tiro libre (87-87). Y después dos tiros libres que fueron decisivos. No obstante, antes el duelo entre Vesely y Forrest, acabó con el pívot eliminado tras dos faltas sobre el base, una en ataque y otra en la siguiente acción, que mandaron al norteamericano al tiro libre. No pudo completar ninguna serie, pero ahí estaba Raieste para coger el rebote ofensivo y mandar a Martin a cerrar el partido (87-90). Aún así, el Barça tuvo posesión para forzar la prórroga, pero ni los lanzamientos de Parra ni Punter entraron.