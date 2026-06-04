La prueba automovilística más antigua del calendario regional, la Subida Playas de Mazarrón, cumple 43 años este sábado 6 de junio, donde se volverá a rendir homenaje a Francisco Moral. Con organización de la Escudería Carthago, se celebra entre los hitos kilométricos 22,2 y 18,3 de la carretera RM-332 Puerto de Mazarrón-Cartagena.

El parque cerrado para verificaciones técnicas y administrativas estará situado en el parking de la cafetería Buenavista, en El Alamillo, desde donde a las doce partirán los 33 vehículos inscritos, entre ellos, Antonio Llamusí, con BRC 52, el presidente de la Federación, David Cánovas, con Renault 11 Turbo, David Cánovas Jr., con Talex M3, Augusto Lezcano, con Mitsubishi Lancer EVO 8, Mateo Tormo, con Renault Clío III, Francis Hernández, con Skoda Fabia R5, y el madrileño Ismael Arquero, con Volkswagen Polo EMAP.

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A partir de las 13:15 horas se celebrarán los entrenamientos libres, para seguir con los oficiales y, posteriormente, las dos subidas en las que puntuará el mejor tiempo conseguido.