Sergi Guilló: "La edad no es determinante para alcanzar el éxito"

La decepcionante temporada firmada por el Real Murcia, al conseguir la permanencia en la penúltima jornada del calendario de Primera Federación, le ha hecho moverse rápido en todas las facetas. Desde hace semanas ya tiene esbozados los primeros trazos de su nuevo proyecto deportivo y también el nuevo organigrama y reparto de roles desde la presidencia hasta el banquillo. Pedro León, tras su retirada como futbolista, asumió el pasado martes el sillón más elevado, dando un paso atrás un Felipe Moreno tanto en el apartado institucional como del día a día, y el muleño ha estado presente en su primer acto durante la presentación de Sergi Guilló como nuevo entrenador.

"Es el técnico que quiere la dirección deportiva, la propiedad y el murcianismo", ha afirmado Sánchez Breis, el director deportivo grana, quien también estuvo presente en el encuentro con los medios del ilicitano, tras convertirse en su primera decisión desde su llegada al club. A sus 35 años, y con la experiencia como primer entrenador en el Orihuela, Mérida y Huesca, Sergi Guilló asume las riendas de unos de los puestos más complicados en Nueva Condomina durante las últimas temporadas. Afronta el reto de situar al Real Murcia entre los mejores de la tercera categoría, en lugar de estar a rebufo, e intentar así dar el salto al fútbol profesional.

Un reto que no le asusta, ya que conoce de sobra este escenario desde hace una década. Cuando durante su etapa de futbolista firmó llegó a Murcia en la temporada 2015-2016, donde sufrió una grave lesión de rodilla, y más tarde como segundo entrenador de Mario Simón tanto en la campaña 2021-2022, cuando se consiguió el ascenso en Alicante a Primera Federación, como en la 2022-2023 en la tercera categoría. "Creo que la valía de un entrenador no se debe mirar por la edad. De hecho, hay muchos ejemplos en la élite, como el caso de Iñigo Pérez. Igual que ese, hay muchos casos en los que la edad no es determinante para alcanzar el éxito. Creo que el fútbol ha cambiado mucho de años atrás aquí y creo que hay que ir modernizándose. Lo que valía hace tres o cuatro años ya no sirve. Me considero un técnico joven, pero me veo capaz para afrontar este reto", afirmó en su presentación.

Sergi Guilló, del Real Murcia, durante su presentación. / Prensa Real Murcia

"Desde que inicié mi carrera como primer entrenador, pues es cierto que ha ido rápido y he ido progresando en las diferentes categorías. El año pasado llegué al fútbol profesional con el Huesca y siempre he tenido las ganas de poder entrenar aquí. Se ha dado ahora, y creo que es el momento ideal porque me siento muy preparado. El club también piensa que yo soy el entrenador que mejor viene para este momento y estoy feliz", añadió sobre este mismo asunto.

Rapidez con los fichajes

A los anuncios de Pedro León como presidente, Sánchez Breis como director deportivo y Sergi Guilló como entrenador, también se unen las dos primeras caras nuevas para la plantilla, como son el lateral derecho Víctor Olmedo y el central Joan Rojas. "Me gusta tener gran parte de la plantilla el primer día de entrenamientos. Pero Manolo (Sánchez Breis) maneja el mercado y sabrá las oportunidades por las que hay que esperar o por quíen. Obviamente la plantilla no va a estar cerrada cuando arranque la pretemproada y tampoco creo que sea lo ideal, pero sí trabajar con gran parte de ella cuanto antes para asimilar conceptos. Tengo muy claro qué Murcia queremos ser y vamos a a ir dando pasos. Aquí el el que manda en el tema de fichajes es Manolo y esa responsabilidad se a la otorgo a él", explicó Guilló ante los medios.

Preguntado por el balance del Real Murcia la pasada temporada, Guilló aseguró que va a "recalcar" que ningún rival va a ser asequible en esta categoría. "No me gusta hablar de las carencias de equipos que no son los míos por respeto al resto de entrenadores. Pero es lógico que el Real Murcia firmó una temporada por debajo de lo esperado. El equipo se dejó puntos contra equipos que han acabado descendiendo y seguramente ahí hubiera estado el poder disputar el play off, a lo que se añaden la lesiones. Por eso voy a recalcar mucho que en esta categoría te puede ganar cualquiera y que el escudo del Real Murcia es muy grande, pero con eso no gana nadie. Es algo que tenemos que tener an la cabeza, tener la humildad para competir cada partido", dijo.

Sergi Guilló, entrenador del Real Murcia, en el banquillo de Nueva Condomina. / Prensa Real Murcia

"La afición del Real Murcia es muy exigente, no hay otra igual en Primera Federación. Solo tengo palabras de agradecimiento a Mario Simón en las temporadas que compartí aquí con él porque me dio muchas alas y tiene mucha culpa de que yo esté aquí hoy como primer entrenador. Me dio muchas alas, me dejó trabajar y ganarme la confianza de los jugadores. A partir de ahí, tuvieron una buena interpretación de lo que les pedía. Me considero un técnico valiente, que le gusta buscar los partidos, presionar muy arriba y ser proagonista con el balón. Quiero el equipo conecte rápido con la gente, y que la gente esté orgullosa de la actuación del equipo en cada partido. Tampoco me puedo parar a pensar qué van a oponiar porque lo que tengo que pensar es cuál es la mejor forma de jugar para la plantilla que tenga", comentó el nuevo entrenador del Real Murcia.

La presión de estar arriba

En esta misma línea, preguntado por la presión de volver a pelear por el regreso al fútbol profesional, después de haber disputado el club tan solo un play off en sus cuatro temporadas en la tercera categoría, Sergi Guilló se mostró rotundo. "El que firma aquí sabe que tiene que pelear con la presión que tiene este club, eso es algo más que sabido. Pero yo me tengo que alejar de eso. A mí me van a criticar. El Murcia no va a ganar todos los partidos, ya lo avanzo, entonces tenemos que estar preparados para cuando eso suceda. Por eso lo principal es tratar con esa humildad a todo el mundo por igual, a todos los equipos. Mi objetivo será alejarme del ruido que se pueda crear cuando las cosas vayan muy bien y alejarme cuando no vayan tan bien. En una temporada todos los equipos pasan por rachas, le ha pasado incluso al Tenerife. Por eso creo que tengo la madurez para poder alejarme de todo eso y tener claro cuál es la línea a seguir", explicó.

Sergi Guilló, entrenador del Real Murcia, ante los medios de comunicación. / Prensa Real Murcia

Poder de decisión en la plantilla

Además, Sergi Guilló volvió a refrendar el poder en Sánchez Breis a la hora de la toma de deciones en el capítulo de entradas y salidas que se espera durante el verano en Nueva Conodmina, a pesar de que varios jugadores cuentan con contrato y otros tantos han finalizado su compromiso. "He hablado con ciertos jugadores que pienso que van a ser muy importantes para saber su percepción sobre la idea del juego. Cuando me pidan mi opinión la voy a dar, pero para temas de renovaciones y fichajes siempre hay un responsable, que es la dirección deportiva. El experto es Manolo y él es la cabeza visible de tomar las decisiones", señaló.

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El nuevo papel de Pedro León

El nuevo entrenador grana también valoró la presencia de Pedro León esta temporada desde el sillón de la presidencia, con el que también coincidió en la 2022-2023 cuando fue segundo técnico y al que tuvo a sus órdenes. "Me da mucha tranquilidad, porque más allá de que sea mi presidente lo puedo llamar amigo. Sé que va a ser un soporte vital para mí, para la plantilla y para Manolo y creo que es una decisión muy acertada", concluyó.