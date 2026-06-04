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Play off Liga Endesa: Barça - UCAM Murcia, en directo

Sigue cuarto a cuarto el segundo encuentro de la eliminatoria de cuartos de final entre universitarios y azulgranas que se está disputando en el Palau Blaugrana

David DeJulius, del UCAM Murcia, frente a Darío Brizuela durante un encuentro en el Palau.

David DeJulius, del UCAM Murcia, frente a Darío Brizuela durante un encuentro en el Palau. / ACB Photo/Eric Alonso

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José Pablo Guillén

José Pablo Guillén

En directo: Barça - UCAM Murcia (19.00 horas, DAZN)

ÚLTIMA HORA: Howard Sant-Roos, baja por sus molestias en el tobillo sufridas en el primer partido, su lugar lo ocupa en la convocatoria Rubén López de la Torre

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