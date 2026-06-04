Baloncesto
Play off Liga Endesa: Barça - UCAM Murcia, en directo
Sigue cuarto a cuarto el segundo encuentro de la eliminatoria de cuartos de final entre universitarios y azulgranas que se está disputando en el Palau Blaugrana
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En directo: Barça - UCAM Murcia (19.00 horas, DAZN)
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