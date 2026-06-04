La lucha regional se corona en el Nacional de Puerto Sagunto

La Federación Murciana de Luchas Olímpicas protagonizó uno de los Campeonatos de España más destacados de los últimos años con la consecución de cuatro medallas en grecorroma, una en libre olímpica masculina y dos, además de varios éxitos en lucha playa y la coronación del Club La Palestra como el mejor de España en 2025.

La entidad murciana recibió oficialmente el galardón que le acredita como la más destacada del país del pasado año, en el que concluyó en el primer puesto del ránking de la Federación Española .

A nivel individual, en lucha grecorromana, una medalla de plata y tres de bronce se vinieron desde Puerto Sagunto para la Región. El subcampeonato lo logró Carlos Vives Gil en 55 kilos, mientras que los terceros puestos fueron para David Díaz Sánchez (63), Adán Collados Díaz (82) y Mohamed Amín Mainich (97). Gracias a estos resultados La Palestra alcanzó la cuarta plaza por clubes, y la Federación Murciana, la quinta por autonomías.

Prendes cierra el círculo

La luchadora cartagenera Carlota Prendes Lario, que en octubre de 2025 logró dos medallas de oro en el Mundial de Grappling, se proclamó campeona de España en 53 kilos en la única modalidad que faltaba en su brillante palmarés. Además, Cecilia García Robles logró un bronce en 65.

En hombres, Andreu Purikhov firmó una gran competición para conquistar la plata en 86 kilos. En el cómputo global, La Palestra fue tercero por clubes femeninos.

Carlota Prendes, con su medalla de oro / FLRM

La cantera domina la playa

Asimismo, en los Campeonatos de España de Lucha Playa, en categoría U17, La Palestra logró el título por equipos con 45 puntos, mientras que el Pinatarius Wrestling Club fue tercero. A nivel individual, Maikol Brito Galbán logró la plata en 70 kilos, mientras que Javier Meseguer Corbalán (60) y Pablo Moreno García (70) se colgaron sendos bronces, llevando a Murcia a ser subcampeona por federaciones. En senior, Rodrigo Ayala logró el bronce en más de 90.

Noticias relacionadas

Los medallistas en el Nacional de sambo playa / FLRM

Por último, en el Nacional de Sambo Playa, Mara Díaz y Maravillas Fernández lograron sendos bronces, completando así un fin de semana histórico para la lucha murciana.