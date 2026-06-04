El Lorca Deportiva lanza la campaña de abonados para la temporada 2026-2027

El Lorca Deportiva hizo oficial la campaña de abonos para la temporada 2026-2027, en la que se llevarán a cabo numerosos actos con motivo del 125 aniversario de la llegada del fútbol a la Ciudad del Sol, allá por 1901 a través del inglés, con familia en Lorca, Manny Pelegrín.

Un centenar de personas no quisieron perderse el pistoletazo de salida de la entidad lorquina, que tuvo como maestro de ceremonias al director deportivo, David Navarro ‘Peki’.

Como principal novedad está la oferta que el Lorca Deportiva ha lanzado para el mes de junio. Todos los abonos de general costarán cincuenta euros, y los de niños, de cinco a quince años, treinta euros para tribuna y veinte para el fondo. Una vez pasado el treinta de junio, las tarifas serán las siguientes:

.-Renovación Tribuna…..80 euros

.-Tribuna General………..110 euros

.-Niño Tribuna……………..30 euros

.-Especial…………………….70 euros

.-Renovación Fondo…….60 euros

.-Fondo……………………….90 euros

Niño Fondo…………………20 euros

.-VIP……………………………200 euros

Los abonos ya se pueden adquirir tanto en el sede del Paso Morado, en la calle Nogalte, como en la tienda del club en el estadio Artés Carrasco. En el primero, de 10:00 a 13:30 y de 17:30 a 20:30. Y en el segundo, solo por las mañanas, de 10:00 a 13:30. También se puede adquirir online a través de comprarlaentrada.

Con motivo del 125 aniversario, se están preparando algunos actos. Un equipo de Primera División vendrá a jugar un amistoso al estadio Artés Carrasco y se llevará a cabo un homenaje a Andrés Carrasco, entre otros.

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También se dio a conocer que la marca Hummel será quien vista al Lorca Deportiva la próxima temporada.