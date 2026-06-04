Polideportivo
Laura Gil, homenajeada en Decyde Talks
Las jornadas se celebran esta tarde en el Cuartel de Artillería de Murcia
El encuentro Decyde Talks, que se celebrará esta tarde en el Cuartel de Artillería de Murcia, rendirá hoy homenaje a la única deportista murciana medallista olímpica, la jugadora de baloncesto Laura Gil, durante una jornada donde habrá varias mesas redondas sobre deporte femenino.
La primera mesa, que dará comienzo a las siete de la tarde, reunirá a la piragüista Zoila Moya, la atleta Mar Gómez, Ana Fernández, pionera del fútbol sala y del fútbol murciano, y a Jonnaly del Valle Fermín, entrenadora del Club Judesa de balonmano y árbitra internacional. Después llegará el homenaje a Laura Gil, al que le seguirá una conversación a dos voces entre dos leyendas del baloncesto español, Marta Fernández y Silvia Domínguez. La asistencia es gratuita hasta completar aforo.
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