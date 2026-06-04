Laura Gil, homenajeada en Decyde Talks

El encuentro Decyde Talks, que se celebrará esta tarde en el Cuartel de Artillería de Murcia, rendirá hoy homenaje a la única deportista murciana medallista olímpica, la jugadora de baloncesto Laura Gil, durante una jornada donde habrá varias mesas redondas sobre deporte femenino.

La primera mesa, que dará comienzo a las siete de la tarde, reunirá a la piragüista Zoila Moya, la atleta Mar Gómez, Ana Fernández, pionera del fútbol sala y del fútbol murciano, y a Jonnaly del Valle Fermín, entrenadora del Club Judesa de balonmano y árbitra internacional. Después llegará el homenaje a Laura Gil, al que le seguirá una conversación a dos voces entre dos leyendas del baloncesto español, Marta Fernández y Silvia Domínguez. La asistencia es gratuita hasta completar aforo.