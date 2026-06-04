El Femenino Cartagena se juega el ascenso a LF2 en casa

El Club Baloncesto Femenino Cartagena se juega desde hoy y hasta el domingo la oportunidad de militar la próxima temporada en Liga Femenina 2. El conjunto cartagenero, que será el anfitrión de una competición que se desarrollará en el Pabellón Central Wsell de Gimbarda de la ciudad, tendrá dos oportunidades para dar el salto tras una buena campaña en Primera Nacional. La primera ocasión es proclamándose campeón del grupo A2; y la segunda, ganando el partido por el tercer puesto que le enfrentaría al subcampeón del A1.

Las cartageneras, que están dirigidas desde el banquillo por Juanjo Santiago, debutarán esta tarde, a las 19:15 horas, ante el Cañadío Santander CB Némesis. Mañana viernes, en el mismo horario, tendrán como rival a La Laguna Toyota Adareva de Tenerife. Y el sábado se enfrentarán al Museu del Cómic Castelldefels A catalán. En el otro grupo, que jugará sus partidos por las mañanas, están Lucentum Alicante, El Cochinillo Segoviano, CB Andratx de Mallorca y CB Salliver de Málaga.

Los campeones de ambos grupos obtendrán su plaza en Liga Femenina 2 la próxima temporada, mientras que la tercera saldrá del enfrentamiento entre los segundos clasificados de ambos grupos, un duelo que se jugará el domingo a las doce de la mañana.

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El Club Baloncesto Femenino Cartagena, tras proclamarse campeón de su grupo de Primera Nacional, superó una dura eliminatoria contra el CB Majadahonda, de Madrid, que le dio el pasaporte a la fase de ascenso. Ahora quiere culminar una excelente temporada con el ascenso a LF2, en la que militan 28 equipos repartidos en dos grupos y que es la tercera categoría del baloncesto femenino español.