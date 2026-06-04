El FC Cartagena e Íñigo Vélez caminan hacia el acuerdo

El FC Cartagena e Íñigo Vélez parecen condenados a entenderse. Porque la entidad presidida por Alejandro Arribas está empeñada en conseguir la continuidad del vitoriano en el banquillo; y porque el técnico no ha dudado en explicar públicamente su deseo de que la renovación se haga realidad. De hecho en las últimas horas ambas partes han avanzado en las negociaciones, unas negociaciones que van más allá de los términos contractuales o de las condiciones económicas.

Es verdad que Íñigo Vélez quiere mejorar su contrato, sobre todo después de los buenos números que consiguió tras aterrizar en el Cartagonova el pasado 18 de febrero de 2026. Pero también es verdad que el vitoriano quiere tener más protagonismo dentro del proyecto, incorporando al equipo técnico a alguna persona de su confianza y teniendo voz y voto en la construcción de la plantilla en la que ya trabaja Javier Hernández.

«Por supuesto que nos sentaremos a hablar», decía el propio Íñigo Vélez tras la conclusión de la liga el pasado 23 de mayo. Incluso ponía deberes a la directiva: «Lo deportivo tiene mucha importancia, aunque también hay otras cosas que se escapan de lo deportivo y que tienen que solucionarse». Y conforme han ido conversando las partes en los últimos días, las posturas se van acercando hacia un final que todos desean, incluida a una afición a la que el vitoriano permitió recuperar el optimismo en la segunda vuelta de la competición, luchando hasta el último partido por entrar en el play off de ascenso.

El deseo del FC Cartagena es que ese apretón de manos por el que trabajan pueda llegar la próxima semana, dándose así el pistoletazo de salida al proyecto 26-27. Porque, aunque Javier Hernández también avanza en incorporaciones y en renovaciones, no se determinará nada hasta que no se cierre definitivamente el nombre del entrenador. Lo único confirmado ahora mismo es que nueve futbolistas tienen contrato -Lucho García, Marc Jurado, Marco Carrascal, Rubén Serrano, Imanol Baz, Dani Perejón, Jean Jules, Ander Martín y Benito Ramírez-, que dos regresan tras sus cesiones -Luca Lohr y Pablo Moya- y que tres canteranos ascenderán al primer equipo -Jhafets, Iker Abellán y Caye-

Si el optimismo de ambas partes durante las negociaciones se cumple e Íñigo Vélez y Alejandro Arribas se dan un apretón de manos par continuar juntos, el FC Cartagena lograría dar continuidad a una relación que se inició el pasado 18 de febrero. Fue en esa fecha cuando los albinegros anunciaban la contratación de un técnico que llegaba a sustituir a Javi Rey después de cerrarse el periodo de interinidad de Raúl Guillén.

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Durante los 15 partidos que el vitoriano ha dirigido a los albinegros en la temporada ya acabada logró hasta 15 victorias, sumando 26 de los 45 puntos disputados -1,73 puntos-, y dando motivos de ilusión a una afición que en los últimos tiempos había acumulado muchas decepciones por los líos institucionales.