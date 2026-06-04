Enrique Riquelme pasa por Murcia en su carrera a las presidencia del Real Madrid

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, estuvo este jueves en Murcia con más de medio millar de peñistas y socios del club blanco que residen en la zona de Almería, Alicante y la propia provincia de Murcia, y avisó que "habrá alguna sorpresa más" y que lo intentarán "hasta el último momento".

El empresario alicantino acudió a la pedanía de El Palmar, donde mantuvo un diálogo sobre el futuro del Real Madrid, entidad que aspira a presidir en competencia con Florentino Pérez y reunió a muchos adeptos en un encuentro presentado bajo el lema 'Legado y Futuro. Las peñas como guardianes del madridismo'.

"Es una ocasión para escuchar al socio, seguir proponiendo ideas y contar nuestro proyecto. Aquí hay peñas de Almería, Alicante y Murcia, que es una zona fundamental para nosotros", expuso.

"Quiero contar lo que estamos haciendo aunque algunos ya estarán cansados de oírme y sobre todo hay que escuchar a los aficionados y, sobre todo, es importante que el domingo los socios del club vayan a votar tras más de 20 años sin elecciones en el club. La ciudad de Madrid estará congestionada ese día pero lo que se pondrá en juego es un referéndum de si se vende o no el Real Madrid y pudieran ser las últimas elecciones", advirtió ante los periodistas.

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Sin dar más detalles sobre nuevas incorporaciones, Riquelme insistió en que están "trabajando con el equipo deportivo y avanzando cosas", que "habrá alguna sorpresa más" y que lo intentarán "hasta el último momento".