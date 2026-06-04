ElPozo ya tiene rival para las semifinales por el título de liga

Gracias a un gol del murciano Piqueras, criado en la cantera de ElPozo Murcia, en el último lanzamiento de la tanda de penaltis, el Illes Balears Palma se clasificó para las semifinales por el título de liga en Primera División de fútbol sala, donde se enfrentará al conjunto murciano, que contará con la ventaja de campo.

Tras la épica victoria en el último choque de cuartos de final ante el Jaén Paraíso Interior con un gol a dos segundos del final de la prórroga de Dener, ElPozo Murcia tiene ahora una eliminatoria a tres encuentros con el Palma que comenzará este domingo 7 de junio en el Palacio de los Deportes a las siete y media de la tarde. El segundo encuentro será en Son Moix, en Palma de Mallorca, el miércoles, mientras que el tercero y último, en caso de ser necesario, sería el sábado 13 de junio otra vez en casa.

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Los mallorquines, que esta temporada han sido subcampeones de Europa, eliminaron al Quesos El Hidalgo Manzanares en una eliminatoria donde remontaron la derrota en el primer partido. En el tercero y último, el conjunto dirigido por el jerezano Antonio Vadillo se adelantó por medio de Fabinho (min. 12), pero el equipo manchego remontó con tantos de Daniel (min. 18) y Javi Alonso (min. 20). En la segunda parte, Piqueras, un jugador que sufrió una grave lesión hace un año, anotó el tanto del empate con el que acabaron los cuarenta minutos reglamentarios. En la prórroga tampoco se movió el marcador y la clasificación para semifinales se tuvo que resolver en la tanda de penaltis. Después de fallar Humberto el quinto lanzamiento para el Manzanares, Piqueras anotó el tanto que le dio la victoria al Illes Balears Palma.