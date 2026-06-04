ElPozo Murcia ya tiene día y hora para su primer partido de semifinales

Con un gol de Dener a dos segundos para el final de la prórroga, ElPozo Murcia, en un encuentro épico, se clasificó para las semifinales por el título de liga. Al haber concluido en la segunda posición de la clasificación de la liga regular, el conjunto de Josan González contará con el factor cancha a favor en otra eliminatoria a tres encuentros con partidos este domingo 7 en el Palacio de los Deportes, a domicilio el miércoles 10, y de nuevo en casa, en caso de ser necesario, el sábado 13 de junio. La única serie por el título prevista a cinco encuentros es la final, como ya ocurrió las últimas temporadas.

Celebración de ElPozo del pase a semfinales / Israel Sánchez

ElPozo, tras derrotar al Jaén Paraíso Interior haciendo valer el factor cancha al ganar sus dos duelos en Murcia y perder en el Olivo Arena, estará pendiente esta tarde de lo que ocurra en el Illes Balears Palma y el Quesos El Hidalgo Manzanares. El choque se jugará en Son Moix a partir de las 19:30 horas, y de ahí saldrá el rival de los murcianos. Los manchegos ganaron a domicilio el primer choque, mientras que los baleares empataron fuera de casa.

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A qué hora se juega

De momento, la Federación Española ya ha comunicado a ElPozo que el primer encuentro se jugará este domingo, a las 19:30 horas, en Murcia. El club aún no ha comunicado el precio de las entradas.